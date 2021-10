BR-Koproduktion "Adisa" mit Studenten-Oscar ausgezeichnet

Sie zählen zu den renommiertesten Auszeichnungen für den internationalen Filmnachwuchs: die "Student Academy Awards". Am Donnerstag wurden sie zum 48. Mal in Los Angeles vergeben. und freuen durften sich gleich zwei deutsche Produktionen. "Tala'vision" von Murad Abu Eisheh (Filmakademie Baden-Württemberg) erhielt den Studentenoscar in Gold, "Adisa" von HFF-Absolvent Simon Denda konnte Silber erringen.

Nicht die erste prämierte BR-Produktion

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Produktion des Bayerischen Rundfunks unter den Gewinnern landet. In den vergangenen Jahren erhielten bereits die BR-Koproduktionen "Nocebo" von Regisseur Lennart Ruff und "Sadakat" von Regisseur Ilker Çatak die begehrte Trophäe.

Zum Inhalt von "Adisa"

Der 30-Minüter"Adisa" erzählt vom Besuch einer Diplomatin in Kenia. Susanne (Victoria Mayer) muss als EU-Beauftragte nach Afrika reisen, um eine mögliche Hilfe für ein von Terroristen angegriffenes Dorf nahe der somalischen Grenze abzuwägen. Während die Hinterbliebenen auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit hoffen, sind der Termin und die gemachten Versprechungen für Susanne gewohnte real-politische Routine. Doch dabei erkennt sie zu spät die Auswirkungen ihres Auftretens mit einem gepanzerten Konvoi.

HFF-Professoren loben "interkulturelle Augenhöhe"

Julia von Heinz und Marcus H. Rosenmüller, die beide an der HFF München lehren, drückten dem Filmteam von "Adisa" bereits ihre Gratulation aus: Preise wie dieser seien für Filmemacherinnen und Filmemacher am Beginn ihrer Karriere eine große Chance und Bestätigung der eigenen Arbeitsweise. "Letztere war bei 'Adisa' zudem eine besondere, geprägt von einer interkulturellen Augenhöhe, die noch immer nicht selbstverständlich ist und die für uns auch in unserem Beruf als Lehrende beispielhaft ist."