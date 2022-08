BR-Intendantin Wildermuth: rbb-Affäre macht "fassungslos"

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks spüren es seit Wochen: Immer wieder werden sie auf die Enthüllungen rund um die ehemalige rbb-Intendantin Patricia Schlesinger angesprochen. Die Glaubwürdigkeit des öffentlich-rechtlichen Systems ist deshalb angekratzt. Auch die Intendantin des Bayerischen Rundfunks, Katja Wildermuth, wurde, wie sie sagt, überrascht von der Affäre im rbb ( (Rundfunk Berlin-Brandenburg). Gegenüber dem BR24-Medienmagazin erklärt sie, dass sie um das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besorgt sei. Dies mache sie auch "ein Stück weit fassungslos und wütend", so Wildermuth.

Veränderungen im BR schon vor rbb-Affäre

Die Intendantin betont, dass es im BR schon weit vor dem Bekanntwerden der "Causa Schlesinger" Veränderungen in der Geschäftsleitung gegeben habe. Man habe Regelungen gezielt "nachgeschärft". Im Frühjahr habe man bereits ein intensiviertes Vier-Augen-Prinzip bei Verträgen mit externen Partnern beschlossen, so Wildermuth. Außerdem schaue man auch, ob die Compliance-Regeln im BR - gemeint ist damit der Rahmen für die Einhaltung gesetzlicher, aber auch ethischer Bestimmungen - noch ergänzt oder modifiziert werden können. Die BR-Intendantin betont, dass dazu auch die Regularien zu Dienstreisen und Arbeitsessen zählten.

Schlesinger als erste Intendantin abberufen

Auf die Frage, ob sich die ehemalige rbb-Intendantin Schlesinger öffentlich hätte entschuldigen sollen, hält sich Wildermuth zurück. Es sei oft einfach, vom Spielfeldrand das Spiel zu kommentieren, wenn man nicht selbst involviert ist. Generell sei es ihr wichtig, betont Wildermuth, dass man ein Umfeld schaffe, wo man Leute habe, die auch sagen, "so geht das nicht, du machst hier einen Fehler". Als erste Intendantin innerhalb der ARD überhaupt war rbb-Chefin Schlesinger in der vergangenen Woche vom Rundfunkrat des Senders abberufen worden. Gegen sie, ihren Mann und den ehemaligen Verwaltungsratschef des rbb ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Berlin wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme.

Kritik an Vertrag von Technikdirektorin "unbegründet"

Verschiedene Medien durchleuchten jetzt auch den Bayerischen Rundfunk auf mögliche Verfehlungen. Dabei wurde kritisiert, dass die Direktorin für Produktion und Technik des BR, Birgit Spanner-Ulmer, zwei Dienstwagen und Chauffeure zur Verfügung hätte. Wildermuth hält diese Kritik für unbegründet. Logistische und arbeitszeitrechtliche Umstände legten nahe, so die Intendantin, dass sowohl Fahrer als auch Auto im Wechsel zur Verfügung stehen. Es sei fälschlicherweise von zwei Fahrern und Dienstwagen berichtet worden, es gehe stattdessen um Wechselfahrer und Wechselfahrzeug.

Der Vertrag von Spanner-Ulmer stamme aus dem Jahr 2012, erklärt Wildermuth. Alle jüngeren Verträge mit Direktorinnen und Direktoren hätten solche Regelungen nicht mehr. Generell gebe es im Bayerischen Rundfunk auch keine leistungsbezogenen Verträge. Beim rbb hatten Bonuszahlungen, etwa für das Erreichen von Sparzielen, vor allem intern für massiven Unmut gesorgt.

Nebentätigkeit wird im Urlaub ausgeübt

BR-intern gab es auch Nachfragen zu einer Nebentätigkeit der Technikdirektorin. Spanner-Ulmer wurde in den Aufsichtsrat des Stahlkonzerns Salzgitter AG berufen. Eine Tätigkeit, die nicht im BR-Zusammenhang steht. Dafür erhielt Spanner-Ulmer im vergangenen Jahr eine Vergütung in Höhe von rund 68.000 Euro. Auf die Frage, wie sich das mit der Aufgabe als Direktorin beim BR vereinbaren lasse, erklärt Intendantin Wildermuth, dass ihr Vorgänger dieser Nebentätigkeit zugestimmt habe.

Spanner-Ulmer habe außerdem zugesichert, dass sie dieses Aufsichtsratsmandat im Urlaub ausführe und keine Ressourcen des BR in Anspruch nehme. Wildermuth kündigte allerdings an, dass Spanner-Ulmer diese Nebentätigkeit im Frühjahr nächsten Jahres beenden werde.

Büroausstattung wie in Anwaltsserien "obsolet geworden"

Die inzwischen abberufene rbb-Intendantin Schlesinger war auch durch eine luxuriöse Modernisierung ihrer Arbeitsumgebung in die Kritik geraten. Für Fußboden, Möbel und Umbau der Intendantenetage waren rund 1,4 Millionen Euro ausgegeben worden. Gefragt nach ihrem Büro erklärte die BR-Intendantin, dass sie bei Ihrem Amtsantritt lediglich zwei Tische, eine Stehlampe und ein Sofa habe austauschen oder neu anschaffen lassen.

"Für mich ist das, was wir manchmal in Anwaltsserien sehen, nämlich die Ausstattung des Büros - welchen Stoff sollen die Vorhänge haben und welches Holz der Schreibtisch - das ist für mich 20. Jahrhundert. Diese Status-Symbole sind im 21. Jahrhundert obsolet geworden." BR-Intendantin Katja Wildermuth

In München-Freimann, dem zweiten BR-Standort in der Landeshauptstadt neben der Münchner Innenstadt, habe sie zudem kein eigenes Büro, erklärt die Intendantin. Da suche sie sich jeweils "ein freies Plätzchen". Das sei auch Linie des Hauses. Schon letztes Jahr habe der BR beschlossen, alle Doppel-Büros umzuwandeln in Co-Working-Spaces.

Politik legt Rahmenbedingungen fest

Forderungen, die jetzt aus der Politik wieder laut werden, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk verschlankt werden solle, spielt Wildermuth an diese zurück. Die Politik habe zwar keine inhaltlichen Mitspracherechte am Programm. Aber die Länderparlamente legten die Rahmenbedingungen fest, so die BR-Intendantin. Sie seien daher verantwortlich dafür, den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu ändern.

Wildermuth räumt aber ein, dass es bei der senderübergreifenden Zusammenarbeit noch Luft nach oben gebe. So habe man Anfang des Jahres mit dem SWR zusammen eine Software-Firma gegründet. Von solchen Synergien auf ARD-Ebene, auch mit externen Partnern, etwa aus Verlagshäusern, könnte sie sich noch mehr vorstellen.

Transparenz wichtig für Glaubwürdigkeit

Insgesamt steht für Wildermuth fest, dass der BR als öffentlich-rechtlicher Sender eine besondere Verantwortung habe. Die Rundfunkbeiträge seien nicht das Geld der einen oder anderen Abteilung, sondern von den Beitragszahlern anvertrautes Geld. Deshalb dürfe man nicht vergessen, zu erklären, was mit den finanziellen Mitteln geschehe, und müsse immer mit großer Verantwortung damit umgehen.

"In meiner Vorstellung können wir nicht gläsern genug arbeiten. Denn nur dadurch gelingt es uns, das zu untermauern, was unser wichtigstes Gut ist: nämlich Glaubwürdigkeit und Vertrauen der Menschen in Bayern." BR-Intendantin Katja Wildermuth