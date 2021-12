BR-Dokudrama "1806 – Die Nürnberg Saga" zum ersten Mal gezeigt

Statt großer Schau eine erste Vorführung im kleinen Kreis: Lediglich ein Teil der Filmcrew durfte bei der Preview im Foyer des neuen Multifunktionssaals im BR-Studio Nürnberg, dem "Studio Franken", dabei sein. So waren etwa Schauspieler Andreas Leopold Schadt, der den ersten Nürnberger Abgeordneten Paul Wolfgang Merkel spielt, Regisseur Oliver Halmburger und Schauspielerin Franziska Maria Pößl gekommen. Sie hatten sichtlich Spaß dabei, den ersten Teil des Dokudramas "1806 – Die Nürnberg Saga" zusammen anschauen zu können. "Eine sehr schöne Produktion", fand Andreas Leopold Schadt, „sehr sehenswert“.

Lob von Ministerpräsident Söder und Oberbürgermeister König

Eigentlich sollte die Preview im Nürnberger Cinecittà stattfinden, mit anschließendem Empfang im Nürnberger Rathaus. Doch die Corona-Pandemie machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. Die geladenen Gäste mussten aber nicht verzichten und wurden per Livestream zugeschaltet – zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Film zeige deutlich die Unterschiede in der Mentalität der Franken und der Altbayern. Der Franke trage seine Euphorie und Freude mehr im Herzen und sei zurückhaltender, so Söder. Auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) war von dem TV-Dreiteiler begeistert. Man habe einen guten Einblick bekommen, wie das alte Nürnberg war, so König. "Der Film ist eine gute Werbung für die Stadt".