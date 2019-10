BR-Autor Thomas Muggenthaler bekommt Regensburger Kulturpreis

Der BR-Journalist Thomas Muggenthaler erhält den Kulturpreis der Stadt Regensburg für sein Lebenswerk. Seit über dreißig Jahren arbeitet der Autor beim Studio Regensburg des Bayerischen Rundfunks.

Unwiederbringliche Aufnahmen von Zeitzeugen

In dieser Zeit hat er neben zahlreichen Radio- und Fernsehkurzbeiträgen auch drei Filme produziert und drei Bücher geschrieben, viele Vorträge gehalten und vor allem unwiederbringliche Aufnahmen von Zeitzeugen der NS Diktatur gemacht. Dazu ist er unter anderem nach Israel, Polen, Österreich und Italien gereist.

Durch seine Arbeit habe er wichtige Beiträge zur Aufarbeitung der NS-Zeit in Niederbayern und der Oberpfalz geleistet, heißt es seitens der Stadt. Seine Veröffentlichungen befassen sich etwa mit der Jüdischen Geschichte, der NS-Zwangsarbeit, dem Widerstand gegen Hitler und dem KZ Flossenbürg.

"Verbrechen Liebe"

In Regensburg hat Thomas Muggenthaler zum Erhalt des historischen Velodroms beigetragen, das KZ-Außenlager Colosseum in Erinnerung gerufen und zur Gestapozentrale am Minoritenweg ausgiebig recherchiert. Unter anderem deckte er auf, dass in Niederbayern und der Oberpfalz - von der Gestapo Regensburg organisiert - 22 polnische Zwangsarbeiter zwischen 1941 und 1943 aufgrund von Liebesbeziehungen zu deutschen Frauen hingerichtet wurden. Für seine TV-Dokumentation "Verbrechen Liebe" erhielt er im Jahr 2015 den Bayerischen Fernsehpreis.

Für sein Engagement und seine gründliche journalistische Arbeit wurde Thomas Muggenthaler des Weiteren auch mit dem deutsch-tschechischen Journalistenpreis geehrt. 2019 wurde er für "Todeszug in die Freiheit" für den Grimme-Preis nominiert. Der Film erzählt die Geschichte eines KZ-Transports in den letzten Kriegstagen im Frühjahr 1945, der 4.000 Häftlinge vom KZ-Außenlager Leitmeritz nach Mauthausen bringen sollte.

Die Kulturpreis-Jury betonte in ihrer Begründung, dass Thomas Muggenthalers Filme, Reportagen und Recherchen für Radio und Printmedien "seit vielen Jahren zum guten Ansehen der Stadt Regensburg" beitragen würden. Seine Filme seien außerdem "Werke der zeitgenössischen und dokumentarischen Filmkunst". Daher stelle die jetzige Ehrung "eine angemessene Würdigung seines langjährigen bedeutsamen Schaffens" dar.

Der Regensburger Kulturpreis

Der Kulturpreis der Stadt Regensburg wird an Persönlichkeiten und Institutionen vergeben, die sich in hervorragender Weise um das kulturelle Leben der Stadt Regensburg verdient gemacht haben.

Bekanntere Preisträger in der Vergangenheit waren unter anderem der langjährige Domspatzenleiter Roland Büchner und der Gründer des Sport- und Theaterensembles "Traumfabrik", Rainer Pawelke. 2018 hatte Klaus Caspers den mit 10.000 Euro dotierten Preis erhalten.