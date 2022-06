Boyband BTS will Auszeit für Soloprojekte nehmen

Die weltweit erfolgreiche K-Pop-Band BTS (K-Pop steht für koreanischen Pop, Amn. d. Red,) will eine Auszeit nehmen. Die sieben Bandmitglieder gaben in einem Video, bei dem einige von ihnen immer wieder weinten, bekannt, sich vorübergehend auf Solo-Projekte konzentrieren zu wollen.

"Ich weiß nicht mehr, was wir für eine Band sind"

Beim "Festa"-Dinner, mit dem die Musiker jährlich die Veröffentlichung der Debütsingle von BTS feiern, sagte Sänger RM, er wisse nicht mehr, "was für eine Band wir sind". Außerdem seien die Musiker "erschöpft".

"Ich dachte immer, dass BTS anders sei als andere Gruppen", sagte der 27-jährige Südkoreaner weiter. "Aber das Problem mit K-Pop (koreanischem Pop, Amn. d. Red,) und dem ganzen Idol-System ist, dass sie dir nicht die Zeit geben, reif zu werden." Er müsse "nachdenken und Zeit für mich alleine haben", sagte RM weiter.

"Wir sollten uns eine Weile trennen"

Sein 26-jähriger Band-Kollege Jimin erklärte: "Wir beginnen darüber nachzudenken, als was für Künstler wir von unseren Fans in Erinnerung behalten werden wollen." Der 28-jährige J-Hope sagte, die Gruppe "sollte sich eine Zeit lang trennen, um zu lernen, wieder eine Einheit zu sein". Bandmitglied Suga bekräftigte: "Es ist nicht so, dass wir uns auflösen - wir leben nur für eine Weile getrennt."

Die Fans der Gruppe - "Army" genannt - reagierten teils bestürzt, teils verständnisvoll auf die Ankündigung. "Ich kann mir nicht vorstellen, wie viel Druck sie in den letzten Jahren verspürt haben", schrieb ein Kommentator. "Sie sind erschöpft und ausgelaugt. Sie verdienen es, sich auszuruhen und das zu genießen, was sie am liebsten tun", schrieb ein anderer.

Das Management widerspricht

Die Aktien der Management-Agentur der Gruppe, Hybe, stürzten nach der Ankündigung ab. Sie fielen am Morgen in Seoul (Ortszeit) um 27 Prozent. Dadurch gingen nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg 1,6 Milliarden Dollar (1,5 Milliarden Euro) Marktkapitalisierung binnen kürzester Zeit verloren.

Hybe sieht die Ankündigung der Bandmitglieder deswegen auch in einem anderen Licht und bestritt, dass die Bandmitglieder ihre Zusammenarbeit völlig einstellen würden. "BTS nehmen sich keine Auszeit. Die Mitglieder werden sich aktuell mehr auf Soloprojekte konzentrieren", sagte ein Sprecher.

Erfolgreichste Boygroup der Welt?

Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup BTS ist Südkoreas erfolgreichster Musikexport und gilt vielen Fachleuten als die erfolgreichste Boygroup der Welt. 2020 stürmte BTS mit der Single "Dynamite" als erste südkoreanische Band an die Spitze der US-Charts. Die Abkürzung BTS steht für "Bangtan Sonyeondan", was so viel heißt wie "Kugelsichere Pfadfinder". BTS ist auch bekannt als die "Bangtang Boys".

Es wäre nicht das erste Mal, dass die südkoreanische Band eine Auszeit nimmt. J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga and V hatten schon 2019 und dann im vergangenen Dezember Pausen eingelegt.