"Boxed Out": So vehement wehren sich US-Buchhändler gegen Amazon

Bereits im August hatten die Verbände der amerikanischen Autoren, Verlage und Buchhändler einen gemeinsamen Brandbrief an das Repräsentantenhaus geschrieben und den dortigen Unterausschuss für Kartellrecht ("Antitrust Subcommittee") auf die ihrer Meinung nach verheerende Marktmacht des Online-Versandkonzerns Amazon aufmerksam gemacht. Die Lobbyisten warnten vor dem "Preisdumping" im Netz und stellten vier konkrete Forderungen: Amazon solle es untersagt werden, Kundendaten zu nutzen, um damit gegen andere Anbieter auf der derselben Plattform zu konkurrieren. Außerdem solle dem umsatzstarken, weltweit tätigen Unternehmen verboten werden, mit besonderen Rabatt-Aktionen zu werben wie den gerade wieder weltweit durchgeführten "Prime-Tagen", die Unterstützung beim Vertrieb von Anzeigen abhängig zu machen und von den Verlagen "Meistbegünstigungsklauseln" zu verlangen, also Bücher immer zum günstigsten Preis geliefert zu bekommen.

"Überlasst Horrorszenarien Orwell"

Jetzt legte die Americans Booksellers Association (ABA) nach: Am vergangenen Dienstag startete sie die Kampagne "Boxed Out", übersetzt etwa "Ausgeknockt". Damit will der Verband mit rund 1750 Mitgliedern auf die Notlage des Sortimentsbuchhandels aufmerksam machen und prangert mit drastischen Sprüchen Amazon an. So heißt es auf Werbemitteln für die Schaufenster und die Webseiten etwa, die Kunden sollten ihre "Bücher von Menschen kaufen, die welche verkaufen wollten und kein Interesse hätten, den Mond zu kolonisieren". Andere Slogans lauten: "Lasst nicht zu, dass unabhängige Buchläden Fiktion werden", "Amazon, überlasse Horrorszenarien bitte Orwell" oder "Duldet nicht Amazons Schöne Neue Welt".