Box-Legende und Aktivist: Muhammad Ali Doku zum 80. Geburtstag

Keiner konnte so schön schmutzig "trashtalken" wie Muhammad Ali. Bis an die Grenze des guten Geschmacks und weit darüber hinaus beleidigte, provozierte, demütigte er seine Gegner. Nach den Worten ließ er die Fäuste sprechen: 61 Profi-Kämpfe, 56 Siege, davon 37 K.o., Olympisches Gold und natürlich der Weltmeister-Titel im Schwergewicht. Doch Zahlen werden "dem Größten", wie er sich selbst nannte, nicht gerecht.

Ali revolutionierte den Boxsport mit seiner Schnelligkeit, seiner ungewöhnlichen Technik, seiner Intelligenz – und natürlich seinem Showtalent. Die ARTE-Dokumentation vom vielfach ausgezeichneten US-Regisseur Ken Burns huldigt Muhammad Ali des vergangenen Jahrhunderts. In acht Stunden mit viel Originalmaterial und Kommentaren von Weggefährten und Experten. Vom Anfang seiner Karriere im Boxkeller des Polizisten Joe Martin bis zu seinem größten Erfolg: Dem "Rumble in The Jungle" gegen George Foreman und der Rückeroberung des WM-Titels. Dabei wird auch die popkulturelle Bedeutung Alis klar: Sein Trash-Talk nahm den Gangsta-Rap vorweg.

Der Kriegsgegner Ali

Die Dokumentation zeigt aber auch die Person abseits des Sports. Den Aktivisten und Kriegsgegner Ali, der für die Rechte der Schwarzen in den USA eintrat und gegen den Vietnam-Krieg opponierte. Seine Verweigerung des Kriegsdienstes kostete ihn seine Boxlizenz und den WM-Titel. Drei Jahre konnte er nicht kämpfen. Alis Standhaftigkeit beschränkte sich nicht nur auf den Ring.

Die Aufarbeitung dieser gesellschaftspolitischen Episode ist der stärkste Momente der Doku, was nicht verwundert, denn Regisseur Ken Burns (Amerikas bekanntester TV-Historiker) hat das US-Trauma Vietnam bereits 2017 in einer 10-stündigen Doku detailliert analysiert und kennt sich diesbezüglich bestens aus.

Mehr Kritik wagen

Umso mehr verwundert aber Burns unkritischer Blick auf den Gottesgläubigen Ali, der in den 60er Jahren seinen Geburtsnamen Cassius Clay ablegte und sich zur Religionsgemeinschaft der "Nation of Islam" bekannte. Eine radikale, religiös-politische Organisation, die die rassistische Ideologie der Black Supremacy predigte und bis heute auch antisemitische Standpunkte vertritt. Von letzterem ist in der Doku keine Rede. Malcom X brach mit "Nation of Islam"-Führer Elijah Muhammad. Ali dagegen blieb dem Prediger lange treu und machte ihn zu einem engen Vertrauten.

Überhaupt, Kritik ist in den vielen Dokumentationen und Filmen zu Ali selten. Dabei gebe es viel aufzuarbeiten: Sein teils schlechter Umgang mit Frauen, zwielichtige Weggefährten, eine opportunistischer Haltung zu Diktatoren (wie Mobutu oder Marcos), rassistische Beleidigungen gegen seinen Erzrivalen Joe Frazier oder unsportliche Aktionen im Ring.

Das alles verschwindet im Scheinwerferlicht des harten Boxgeschäfts und des großzügigen, charismatischen, standhaften Ausnahmesportlers Muhammad Ali, der bis heute, bis in die #BlackLivesMatter-Bewegung, ein wichtiges Vorbild ist aufgrund seines Engagements für Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Black Community in den USA. Und trotzdem wären im Jahr 2022 eine ambivalentere Sichtweise und mehr kritische Einordnung zeitgemäß – und hätten auch Ken Burns Doku gut getan.