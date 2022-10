Botticellis "Venus": Uffizien klagen gegen Jean-Paul Gaultier

Nachdem der Pariser Star-Designer auf eine "Mahnung" nicht reagiert habe, so die Uffizien in Florenz, sollen jetzt die Gerichte entscheiden: Das Museum klagt auf Schadenersatz und Urheberrechtsgebühren, weil Jean-Paul Gaultier eine diesjährige Kollektion mit Motiven von Sandro Botticellis berühmten Gemälde "Die Geburt der Venus" (1485/86) bedruckt hatte. So waren ein Schal für 150 Euro und ein Top für rund 400 Euro im Angebot. Botticelli habe Gaultier schon "seit Jahren" inspiriert, hieß es im vergangenen November in der Werbung für die damals als "Le Musée" bezeichnete Frühjahrs-Couture.

Entweder der Mode-Unternehmer nehme seine - wohl weitgehend längst verkauften - Produkte vom Markt, so das Museum, oder er bemühe sich umgehend um eine vertragliche Vereinbarung zur kommerziellen Nutzung des Bildes. Gaultier habe ohne Erlaubnis in den sozialen Netzwerken für seine Kollektion geworben, doch die Verwendung derartiger Bilder aus dem öffentlichen Eigentum italienischer Institutionen sei nach Landesrecht nun mal mit der "Zahlung einer Gebühr" verbunden.

"Uffizien haben sich gut geschlagen"

Lucia Borgonzoni, Staatssekretärin im italienischen Kulturministerium, sagte zu dem Vorgehen: "Die Uffizien taten sehr gut daran, rechtliche Schritte gegen das Haus des französischen Designers Jean Paul Gaultier einzuleiten. Es ist notwendig, zu kontrollieren und zu verwalten, wie die Bilder unseres kulturellen Erbes verwendet werden. Das ist ein besonders drastisches Beispiel, so wie es aussieht, ist die Verletzung [des Urheberrechts] für alle sichtbar, und die Uffizien haben sich gut geschlagen. Allerdings kommt es in unseren Museen noch zu oft zu einer illegitimen Verwendung der Bilder. In einigen Fällen wird neben der missbräuchlichen Verwendung die Bedeutung des Denkmals selbst beschädigt, etwa durch eine Konfrontation mit der Realität, die dem verwendeten Bild nicht angemessen ist."