Botho Strauß ruft das Ende des Romans aus

Einst gab es den "Jungen Mann", der es 1984 sogar in den Titel des gleichnamigen Romans von Botho Strauß geschafft hat. Seitdem hat der Dramatiker und Prosaautor keines seiner Bücher mehr Roman genannt. Da wirkt es nun wie ein Echo und Resümee der eigenen Werkgeschichte, wenn Botho Strauß in seinem neuen Buch, das zu seinem 75. Geburtstag erscheint, einen alten Romancier auftreten lässt, für den die Unmöglichkeit des Romanschreibens eine ausgemachte Sache ist: "Oft kreuzen vor mir Figuren auf, die mir wohlgesinnt Stoff anbieten und vielleicht gern für eine Weile mit mir durch dick und dünn gingen. Doch ich finde für sie kein episches Ziel. Die Aussaat betulicher Einzelheiten lässt keinen Roman aufwachsen."

Lange Liste der kulturellen Verluste

Es ist zweifellos ein selbstkritisches Vexierspiel, das Botho Strauß in seinem neuen Buch mit dem ironisch vieldeutigen Titel "zu oft umsonst gelächelt" betreibt. Denn der alte Romancier, der hier in der Rahmenhandlung als Gastgeber und Lehrmeister eines jungen Kollegen auftritt, bedauert es offensichtlich schmerzlich, dass das Romaneschreiben in seinen Augen unmöglich geworden ist. Zugleich tut er genau das, was Botho Strauß selbst seit Jahrzehnten praktiziert: Er schreibt Kurzprosa, zeitkritische Fabeln, Beobachtungen und Reflexionen: "Was bleibt mir von der Welt als nur die Episode? Von Mann und Frau, von Gott und Mensch? Die Episode. Es folgt nun eine auf die andere, narratio continua. Ein Wort gibt das andere…"

Ist also Botho Strauß mit diesem Buch, das man zweifellos als Alterswerk ansehen kann, in eine Phase des Selbstzweifels eingetreten? Nicht unbedingt. Viel eher verlängert sein Befund über den unmöglich gewordenen Roman seine lange Liste der kulturellen Verluste, die er über die Jahre stetig erweitert hat. Und das lässt sich durchaus auch als eine der typischen Straußschen Attacken auf die selbstzufriedene Besinnungslosigkeit der heutigen Zeit und ihrer Genossen lesen. Schließlich wurde die Bezeichnung Roman noch nie so häufig und sorglos auf Buchtitel gedruckt wie in unseren Tagen.

Im Übrigen jedoch fährt Strauß hier, eingebettet in die Rahmenhandlung um den melancholischen alten Romancier, mit dem fort, was er immer getan hat: Er reiht mehr oder weniger exemplarische Kurz- und Kürzestgeschichten über die Beziehungen zwischen den Menschen, besonders die erotischen zwischen Mann und Frau, aneinander: "Im täglichen Umgang mit seiner Frau gibt er sich kühl, zerstreut, uninteressiert, spröde und abgelenkt. Alles, was er ihr am Tag von sich nicht zeigen konnte, vertraut er spätabends seinem Tagebuch an. Dort gesteht er seine ihr immer verheimlichte Liebe."