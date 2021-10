"Borga": So gut ist der deutsch-ghanaische Nachwuchs-Hit

Die Bilder von den Müllhalden am Rande von Accra, der Hauptstadt Ghanas, waren schon in vielen Dokumentarfilmen zu sehen. Bestürzend weitläufig sind diese Flächen – Menschen wirken darin wie Ameisen, auf der Suche nach dem, was im Abfall noch wertvoll sein könnte. Der kleine Kojo sammelt zusammen mit seinen Freunden Metall- und Kupferdrähte.

Dreharbeiten an einem der giftigsten Orte der Welt

Apokalyptisch wirkt die Elektroschrott-Halde in Agbogbloshie. Schwarze Schwaden hängen über dem Gelände – verursacht durch die Verbrennung der Plastikteile am Metall, die den späteren Verkauf des Eisens nur stören würden. Der kleine Kojo beschwert sich bei seinen Kumpels, dass sie ihm den Gewinn des morgendlichen Beutezugs verschweigen würden. Bevor es zum Wiegen und zur Auszahlung kam, hat ihn sein Vater geholt, weil der, selbst Schrotthändler, die Schule für wichtiger hält als das Metallsammeln. Wer keine Bildung besitze, werde die Müllhalden nie verlassen können.

Vom täglichen Überlebenskampf erzählt "Borga" und von der Sehnsucht nach einem besseren Leben, von Reichtum und dem Fluch der Armut. Spielfilme sind auf den Müllhalden von Accra bisher kaum entstanden – deutsche schon gar nicht. Werke, die einen anderen, vielleicht tieferen emotionalen Zugang ermöglichen. "Ich möchte zeigen, dass es gerade an Orten, wo große Armut herrscht, sehr viel soziales Miteinander gibt", sagt Regisseur York-Fabian Raabe. "Wir haben immer dieses Bild vom Apokalyptischen und Anarchischen, aber das ist nicht der Fall – im Gegenteil: Menschen, die solchen Zwängen unterliegen, haben meistens einen sehr starken Familiensinn."

Fluchtgeschichte: Von der Elektroschrotthalde nach Mannheim

Regisseur York-Fabian Raabe, Absolvent der Berliner Filmhochschule, interessiert sich schon lange für den riesigen Kontinent Afrika – nach dem Studium drehte er da und dort kurze Dokumentarfilme, so 2013 in Ghana auch "Children of Sodom" über zwei Straßenjungen auf der Elektroschrott-Deponie in Accra, einer Art Vorstudie zu "Borga". In seinem jetzt weltweit gefeierten Spielfilmdebüt, das – außergewöhnlich für eine deutsche Produktion – konsequent aus einer schwarzen Perspektive erzählt ist, sprechen alle Schauspieler ihre Muttersprache: die aus Ghana einen der Akan-Dialekte von Twi, und die aus Deutschland eben deutsch. Nur Kojo spricht beide Sprachen, daneben auch Englisch. Seine schließlich doch noch erworbene Schulbildung privilegiert ihn. Als junger Mann landet er nach einer dramatischen Flucht über Nigeria und Marokko in Mannheim, in Deutschland. Bald arbeitet er als Drogenkurier zwischen seiner Heimat und dem Rest der Welt, unterstützt mit seinem Geld die Familie Zuhause, und verliebt sich in die von Christiane Paul gespielte Lina, eine Sozialarbeiterin.

Deutscher Schauspielpreis für Eugene Boateng

Als Borgas gelten in Ghana Menschen, die es im Ausland zu Wohlstand gebracht haben. "Borga" – die Handlung holpert ein wenig, die Dialoge sind bisweilen redundant, hier und da haben sich ein paar Klischees in den Stoff eingenistet, doch das entkräftet die Stärken des Films kaum, der kein Sozialdrama sein will, auch kein Fluchtthriller, sondern – wie es York-Fabian Raabe ausdrückt – die positive Geschichte eines Empowerments, der Selbstermächtigung für ein besseres Leben.

Großen Anteil daran hat in der Hauptrolle des erwachsenen Kojo der Schauspieler und Tänzer Eugene Boateng – nein, nicht verwandt mit den Fußballern – der 1985 in Düsseldorf als Sohn ghanaischer Eltern geboren wurde und in einem multikulturellen Viertel aufwuchs. Von seiner Energie wird "Borga" getragen – ein Glücksfall, denn die Rolle ist konkret durchdrungen mit den eigenen Lebenserfahrungen.