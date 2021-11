Booker-Literatur-Preis geht an den Südafrikaner Damon Galgut

Es sei kein fröhliches Porträt, das er von seinem Land gezeichnet habe, sagt der 57-Jährige bei der Verleihung des Booker Prize in London. Es war bereits die dritte Nominierung für den 57-Jährigen.

Die Vorsitzende der Jury, Maya Jasanoff, begründete die Entscheidung damit, dass das Buch "eine außergewöhnliche Geschichte, reichhaltige Themen und die Geschichte der vergangenen 40 Jahre Südafrikas in einem unglaublich gut geschriebenen Paket" verbinde.

"Hatten große Erwartungen an die Zukunft"

Die Familiensaga Galguts dreht sich um vier Beerdigungen in vier aufeinanderfolgenden Jahrzehnten gesponnen. Der Titel "The Promise" (Das Versprechen) bezieht sich auf die Zusage an eine schwarze Bedienstete der Familie, sie könne das Haus und den Grund, auf dem sie lebt, behalten. "Ich glaube, viele von uns hatten große Erwartungen an die Zukunft", sagte Galgut dazu der BBC. Das kleine Stück Land repräsentiere nur eines von vielen enttäuschten Versprechen. Galgut sagte, er hätte nicht geplant, sein Land so wenig hoffnungsvoll darzustellen, aber: "Die Dinge stehen nicht gut um uns derzeit", so der Schriftsteller.

Booker Prize mit 50.000 Pfund dotiert

Galgut wuchs in Pretoria auf, in der auch "The Promise" spielt. Prägend für seine Biografie war eine Krebserkrankung in seiner Kindheit.

Der Booker Prize wird jährlich an den Autor eines in Großbritannien oder Irland erschienen englischsprachigen Romans vergeben. Er ist mit 50.000 Pfund (rund 59.000 Euro) dotiert.