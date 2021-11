"Book a look": Münchner Friseur gewinnt Deutschen Lesepreis 2021

Er nennt sich selbst "Vorlesefriseur" und hat mit seiner ungewöhnlichen Idee zur Leseförderung den Deutschen Lesepreis 2021 gewonnen: Der Münchner Danny Beuerbach. Sein Konzept ist denkbar einfach: Er lässt sich bei der Arbeit von den Kindern, die bei ihm eine neue Frisur bekommen, etwas vorlesen. Danny Beuerbach ist ein mobiler Friseur, will heißen: Er breitet einen Teppich aus, auch mal auf der Straße oder auf öffentlichen Plätzen. Er legt sein Handwerkszeug, ein Stühlchen für die kleinen Kundinnen und Kunden und einen Stapel Lesestoff bereit. Sobald Kinder neugierig werden und sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen wollen, macht er sich an die Arbeit.

"Diese Verbundenheit ist ideal fürs Lesen, das merke ich immer wieder", so Beuerbach: "Selbst die quirligsten Kinder werden auf einem Friseurstuhl mit einem Buch in der Hand ganz ruhig. Vielleicht auch, weil man ihnen die Zeit lässt, die sie brauchen. Der Schnitt dauert so lange wie das Vorlesen."

Gratis-Haarschnitt für kleine Vorleser und Vorleserinnen

Der Leseförderer arbeitet mit Verlagen und Vereinen zusammen, die sich um geflüchtete Kinder und solche aus einkommensschwachen Familien kümmern. "In unserem Beruf baut man schnell Kontakt und Vertrauen zu Menschen auf, das können wir zum Guten, sozial und nachhaltig nutzen, um die Lesekultur zu fördern", sagt der Friseur. Mit dem Motto "Book a look and read my book" tourt der Münchner als Leseförderer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Er hat zu seiner Aktion auch ein eigenes Kinderbuch geschrieben: "Der magische Frisör" ist im Ravensburger Verlag erschienen.

Das Buch erzählt von den Geschwistern Lila und Erik, die gemeinsam mit dem titelgebenden "magischen Frisör" Danny durch Fantasiewelten reisen, Ritter, Drachen und Einhörner treffen und etliche "haarige" Probleme lösen müssen. Entstanden ist das Projekt ganz einfach durch den Vorsatz Beuerbachs, selbst mehr zu lesen. Weil ihm dafür immer zu wenig Zeit bleibt, entschied er sich, Arbeit und Lesen kurzerhand zu verbinden. Immer, wenn er seinen Teppich irgendwo ausbreitet, ist der Vorlesehaarschnitt gratis; beim Vorlesen im Salon bekommen die Kinder einen Rabatt.

Lesebarrieren abbauen und die Leselust steigern

Die Stiftung Lesen und die Commerzbank-Stiftung begründeten die Auszeichnung des Projekts damit, dass das ein einfaches Konzept sei, das Lesebarrieren abbaue und die Leselust steigere. "Es bringt Bücher und Geschichten an Orte, an denen Kinder und Jugendliche sie nicht erwarten", sagte Stiftungs-Sprecherin Franziska Hedrich.

Der Deutsche Lesepreis ist mit insgesamt 25.000 Euro dotiert. Er geht in diesem Jahr an 16 Personen und Einrichtungen, die sich nachhaltig für die Leseförderung einsetzen. Den Sonderpreis für prominentes Engagement erhielt der Münchner Fußballprofi Thomas Müller. Die Preisverleihung fand auch heuer digital statt.

Mit Material von epd.