"Die Koreaner arbeiten und trinken zu viel"

Da schwingt an Tiefe und Auseinandersetzung etwas mit, was man so im üblichen Mainstreamkino nicht findet. Ihnen gelingt immer wieder eine faszinierende Balance zwischen subversivem Humor und plötzlicher Gewalt. Dabei sind Sie weit davon entfernt, sinnlose Brutalität zu verherrlichen, wie das im US-Kino oft geschieht, sondern Sie scheinen eher ausdrücken zu wollen, was in der südkoreanischen Gesellschaft so unter der Oberfläche gärt, explosiv und unberechenbar.

Mir ist das beim Entwickeln des Drehbuchs gar nicht bewusst. Ich schreibe einfach. Und nach den Dreharbeiten denke ich mir oft: Das ist jetzt ein seltsamer Film! Die Marketingleute wollen dann immer eindeutige Kategorien, aber da kann ich ihnen nicht helfen. So kamen sie auf die Idee, mein neues Werk "Parasite" als Familienkomödie zu bezeichnen, aber ich selbst empfinde die Geschichte gar nicht so. Ich mag es vielmehr, Filme zu machen, die unvorhersehbar sind, die mich selbst und dann natürlich auch die Zuschauer überraschen. Deshalb fällt es mir schwer, meine eigenen Werke zu beschreiben und einzuordnen. Nach der Weltpremiere von "Parasite" in Cannes meinte ein amerikanischer Journalist sogar, man müsse meine Filme gar nicht kategorisieren, sondern ich selbst sei inzwischen eine Gattung. Das habe ich natürlich gern gehört.

"Parasite" handelt von der in Südkorea sehr deutlich aufgegangenen Schere zwischen Arm und Reich. Das Land hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem landwirtschaftlich geprägten Staat zu einer Hightech-Nation samt Turbokapitalismus entwickelt. Der Film spielt an zwei Orten und handelt von zwei Familien: Die Kims, Mutter, Vater und zwei erwachsene Kinder, hausen in einer niedrigen Souterrainwohnung. Auf der anderen Seite der Schere die neureichen Parks, die eine modernistische Villa bewohnen. Sie beschäftigen Chauffeur, Haushälterin sowie zwei Nachhilfelehrer für ihre Kinder.

Ja – und dann fangen die armen Kims an, die Parks in ihrem gestylten Architektenhaus zu unterwandern. Sie schleichen sich ein, nach und nach, und ersetzen die bisherigen Bediensteten. Tatsächlich sitzen die Kims aus dem Souterrain dann nach der Hälfte des Films im Wohnzimmer der Parks und trinken deren Hausbar leer, während diese im Urlaub sind.

Dann beginnt es sintflutartig zu regnen. Die Hausherren, die zum Campen gefahren sind, kehren unerwartet früh zurück und die Emporkömmlinge müssen überhastet flüchten...

Ich mag diese Regenszene sehr. Natürlich ist sie metaphorisch gemeint. Ich wollte zeigen, dass Wasser eben von oben nach unten fließt und dabei alles mitreißt. Dagegen kann man nicht anschwimmen, durch den Regen wird die soziale Hierarchie wiederhergestellt – und die Kims werden zurück in ihr Souterrain gespült, in dem inzwischen das Wasser steht.

In "Parasite" offenbart sich die Erbarmungslosigkeit der sozialen Verhältnisse. Schon in Ihrer abgefahrenen internationalen Co-Produktion "Snowpiercer" riefen Sie vor fünf Jahren zur Revolte auf: Nach einer apokalyptischen Eiszeit fährt ein Zug mit den letzten Überlebenden als eine Art ratternde Arche nonstop um den Globus. Vorn im Zug leben die Reichen im Luxus, hinten vegetiert ein unterdrücktes Lumpenproletariat in engen Abteilen.

Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem das wie Sklaven gehaltene Volk beginnt, sich im Zug Wagon für Wagon nach vorne zu arbeiten, um endlich ein gerechtes System zu installieren. Ja, auch in "Snowpiercer" geht es um arme und reiche Leute. Die beiden Filme gehören zusammen, nur dass der eine eben eine horizontale Struktur besitzt, die Bewegung vom Zugende hin zur Lokomotive, und "Parasite" jetzt eine vertikale Struktur, aus dem Souterrain nach oben ans Licht.