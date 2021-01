Bond-Regisseur Michael Apted im Alter von 79 Jahren gestorben

Der britische Regisseur Michael Apted, der durch Filme wie "Gorky Park", "Gorillas im Nebel" und "James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug" bekannt wurde, ist tot. Er sei im Alter von 79 Jahren gestorben, teilten sein Sprecher und der Verband der Hollywood-Regisseure, Directors Guild of America (DGA), mit. Die Todesursache gaben sie bisher nicht bekannt.

DGA-Präsident Thomas Schlamme würdigte Apted als einen "hochgeschätzten Regisseur, langjährigen DGA-Vorsitzenden und als einen Freund". Das Erbe des Briten werde das Kino für immer prägen.

Erfolg mit Dokuserie "Up"

Der Chef des britischen Sender ITV, Kevin Lygo, zeigte sich "zutiefst traurig" über Apteds Tod. ITV hatte in den 1960er Jahren Apteds Erfolgs-Dokuserie "Up" übertragen, die das Leben von 14 Briten über einen langen Zeitraum abbildete. Mit "Up" habe Apted gezeigt, dass das Fernsehen in der Lage sei, der "Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sie zu unterhalten und zur selben Zeit unsere Perspektive auf das Menschsein zu bereichern", erklärte Lygo. Die letzte der neun Folgen, mit je sieben Jahren Abstand, kam 2019 heraus.