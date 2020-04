Bollywood-Schauspieler Rishi Kapoor mit 67 Jahren gestorben

Kapoor wurde kürzlich mit Atemschwierigkeiten in ein Krankenhaus in Mumbai gebracht und starb am Donnerstagmorgen mit 67 Jahren, wie seine Familie mitteilte. Er sei demnach heiter geblieben und habe die Ärzte und das Gesundheitspersonal bis zuletzt unterhalten.

Schauspieler Akshay Kumar schrieb auf Twitter: "Er war eine Legende, ein großartiger Co-Star und eine guter Freund der Familie." Indiens Premier Narendra Modi schrieb: "Er war ein Kraftwerk von Talent."