Cannes-Preisträger "Bohnenstange": Weiterleben nach dem Krieg

Der Film leiht seinen Titel von seiner Hauptfigur: "Bohnenstange" ist der Spitzname der großen, spindeldürren Ija, einer jungen Frau, die in Leningrad in einem Kriegslazarett arbeitet. Gleich im ersten Bild ist sie lange zu sehen, die Kamera von Xenija Sereda kommt ihr ganz nahe, fokussiert ihr Gesicht. Ija steht in der Waschküche eines Militärhospitals, scheint jedoch ganz woanders zu sein. Wohl aus dem Krieg stammen ihre Anfälle: eine seltsame Schockstarre. Die Geräusche um sich herum hört sie nur gedämpft, die Tonspur des Films macht das für die Zuschauer auch akustisch erfahrbar. Dann ein plötzlicher Ruck, und Ija ist zurück in der Gegenwart.

Eine weibliche Perspektive

"Bohnenstange" ist der erst zweite Film des 29-jährigen Ausnahmetalents Kantemir Balagow. In Cannes wurde er dafür bereits als bester Regisseur ausgezeichnet. Inspirieren ließ er sich durch das Buch "Der Krieg hat kein weibliches Gesicht" der belarussischen Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexjiewitsch. Erst bei der Lektüre sei ihm aufgefallen, wie wenig er über den Krieg, insbesondere über die Rolle der Frauen im Krieg wisse.

Seitdem, erzählt Balagow im Interview, interessiere er sich für die Schicksale von Frauen im Zweiten Weltkrieg. Insbesondere für jene, die auch im Krieg gekämpft hätten: "Als Autor und Filmemacher wollte ich eine Antwort auf die Frage finden: Was passiert mit einer Person, die Leben geben soll, nachdem sie einen Krieg durchlaufen hat? Daneben möchte ich als Mann durch meine Figuren die weibliche Seite in mir entdecken."