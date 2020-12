Börsenverein will Ausnahme: Bleiben die Buchhandlungen offen?

Gerade in "Krisenzeiten" sei das Interesse an Büchern besonders groß, so Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins in einem Statement. Deshalb müssten die Buchhandlungen geöffnet bleiben, auch im Lockdown, der am Mittwoch beginnen und mindestens bis zum 10. Januar andauern soll: "Seit sich die Möglichkeit einer erneuten Schließung des Einzelhandels abgezeichnet hat, haben wir daher alles unternommen, um auf eine Ausnahme für den Buchhandel hinzuwirken." In Berlin hat der dortige Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) bereits am Sonntag mitgeteilt, dass der Buchhandel von der Schließung weiter Teile des Einzelhandels ausgenommen sein wird. Das galt in der Hauptstadt auch schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr.

"Es geht nicht nur um Weihnachten"

Nach Angaben von Thomas Koch, dem Pressesprecher des Börsenvereins, gegenüber dem BR blieben die Buchhandlungen auch in Sachsen-Anhalt damals geöffnet. "Wir sagen, dass sich das Buch in der Krise als so wichtig für den täglichen Bedarf herausgestellt hat", so Koch, "dass die Läden offen bleiben sollten." Für den Fall, das einzelne Länder diese Forderung nicht erfüllen, solle zumindest das Bestellen und Abholen in der Buchhandlung möglich bleiben. "Es geht nicht nur um Weihnachten, es geht allgemein darum, dass die Menschen schnell Zugang zu Büchern haben sollten", so Koch im Gespräch mit dem BR.