Böhmermanns PS-Kritik: Sind Autos "die besseren Menschen"?

48,2 Millionen Pkw seien 2020 in Deutschland zugelassen gewesen, das Land sei eindeutig „zu voll“, so Böhmermanns wenig überraschendes Fazit, zumal Fahrzeuge nicht gerade platzsparend seien: Allein die Autos von Berlin benötigten den Raum von 4.188.106 Tischtennisplatten. Gleichwohl: „Je größer, schöner und teurer ein Auto, desto besser ist der Mensch, der darin fährt“, so der Magazin Royale-Anchor sarkastisch: „Auto first, Mensch second, das Auto steht für Freiheit.“ Von da war es natürlich nicht weit bis zur „Freiheitspartei“ FDP: „Ich bin völlig der Meinung von Christian Lindner. Das Auto ist das letzte liberale Bollwerk gegen den gesunden Menschenverstand. Auto heißt für mich Freiheit, Fortschritt, Feststellbremse – FFF!“

"Pompööse" Auto-Gala auf IAA?

Die viel kritisierte Gala der Autoindustrie auf der Münchner IAA in Anwesenheit von Ministerpräsident Markus Söder kommentierte Böhmermann mit einem „sakralen“ Vergleich: „Als würden die beiden Päpste ihre Hochzeit im Buckingham Palace feiern, der von Harald Glööckler eingerichtet wurde, pompöös.“ Digitalministerin Dorothee Bär wurde als „hellste Leuchte in Armin Laschets Zukunftsteam“ bezeichnet: „Wenn die Straßen voll mit Autos sind, erfinden wir einfach neue Autos, die über die Autos am Boden drüber fliegen – willkommen im Land der Tüftler!“