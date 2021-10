Böhmermann zu AfD-naher Stiftung: "Sache hat einen fiesen Haken"

"Stiftung klingt erst mal so spannend wie ein Brunch mit Thea Dorn, aber für die AfD ist Stiftung ein richtiges Zauberwort, das echt viel Cash verspricht", so Jan Böhmermann in seinem neuen "Magazin Royale": "Weil sie zum zweiten Mal in den Bundestag gewählt wurden, könnten unsere lieben Nazis jetzt richtig reich werden, denn es winkt viel, viel Steuergeld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung.“ Tatsächlich hatte der prominente Parteirechts-Experte Martin Morlok kürzlich in der "Frankfurter Rundschau" erklärt, die Stiftungen bekämen ihr Geld in Abhängigkeit von den Wahlergebnissen ihrer Bezugsparteien, "allerdings nicht unmittelbar entsprechend dem letzten Wahlergebnis", sondern da habe man "einen Durchschnitt über die letzten drei bis vier Legislaturperioden". Ab nächstem Jahr könnten "so etwa sieben Millionen Euro" fließen, erhofft Stiftungschefin Erika Steinbach, später sogar 14 Millionen jährlich. Bisher musste sich die Erasmus-Stiftung ganz allein aus Spendenmitteln finanzieren.

"Dann kann das jeder Depp"

Am letzten Wochenende habe sich die "Creme de la Creme" der Stiftung "ganz unauffällig" zur Vorstandswahl getroffen, so Böhmermann, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, und zwar im Frankfurter Rotlichtviertel: "Rechtsextreme wollen mit einer Stiftung jetzt den Bildungsbereich unterwandern." Zwar klinge eine "Stiftung" erst mal "super seriös", doch Böhmermann ahnte: "Die gute Nachricht: Wenn Rechtsextreme jetzt Wissenschaft machen, dann kann das wirklich jeder Depp."

Prompt gab er ein Kurzseminar als Professor der "FH Lerchenberg", bekanntlich die Adresse des ZDF in Mainz: "Es gibt kein Gesetz, das politische Stiftungen in Deutschland zu Transparenz verpflichtet." Der Namenspatron der AfD-Stiftung, Erasmus von Rotterdam (ca. 1466 – 1536) wurde als "Antisemit" und Islam-Kritiker bezeichnet und auch sein berühmtes Porträt ließ Böhmermann nicht gelten: "Ein Dude, der aussieht wie Edmund Stoiber, der im Rotweinrausch an seinem 80. Geburtstag in den Kleiderschrank von Puff Daddy gefallen ist. Warum findet die AfD ausgerechnet den so gut?"