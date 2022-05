Böhmermann wirft Youtube-Star Kliemann Betrug mit Masken vor

Der Netz-Generation ist Fynn Kliemann bestens bekannt, älteren Zuschauern erklärt Jan Böhmermann in der neuesten Ausgabe seines "Magazin Royale" im ZDF vorsichtshalber, um wen es sich handelt: "Fynn Kliemann kann man nicht in Worte fassen. Er ist eher so etwas wie ein Lifestyle, fast so etwas wie ein Gefühl."

Der aus dem niedersächsischen Zeven stammende Youtube-Star wurde mit seiner Webserie "Kliemannsland" überregional bekannt, wo er von Heimwerker-Projekten über Musik-Produktionen bis zum Gärtnern die ganze Bandbreite des Dorflebens auf einem ehemaligen Reiterhof mit Hanfplantage abbildet. "Das sieht so ein bisschen aus wie das Set von 'Wilde Kerle 4'", so Jan Böhmermann.

Böhmermann über Kliemann: "wie ein Reichsbürger, nur sympathisch"

"Fynn ist ja kein Betrüger, sondern das Mensch gewordene perfekte Alibi. Man kann ihm einfach nicht böse sein", beteuerte Böhmermann ironisch, der darauf verwies, dass es für "Kliemannsland" sogar "Bürgerausweise" gebe. Daher sei Kliemann "so etwas wie ein Reichsbürger, nur sympathisch, ziemlich sympathisch, ziemlich coole Idee".

2020 veröffentlichte der gelernte Webdesigner Kliemann das Musikvideo "Schmeiß mein Leben auf den Müll", ein Jahr später landete er mit seinem Album "Nur" auf Anhieb auf Platz eins der Charts. Probleme hat das Multitalent mit der großen Fangemeinde jetzt mit der "Textilmanufaktur" Global Tactics, an der er beteiligt ist. Sie ließ Gesichtsmasken produzieren und vertrieb sie im Netz: "Wir sind noch nicht perfekt, aber wir arbeiten jeden Tag an einem komplett transparenten und über die Maßen nachhaltigen Produkt", heißt es auf der Website.

Wurden Masken statt in Portugal in Asien produziert?

"Es geht nicht um Klamotten, es geht um die gute Sache", kommentierte Böhmermann das Geschäftsmodell, nach dem Kliemann und sein Partner Tom Illbruck "fair produzierte, wieder verwendbare Mundbedeckungen aus Europa, aus 100 Prozent Polypropylen, zur Reduzierung des Infektionsrisikos" anboten, mit der werbeträchtige Zusatzbotschaft: "Kostet ein Zehntel von den Dingern der überteuerten Profitgeier."

Dem Versprechen zufolge sollten die Masken in Portugal hergestellt werden, tatsächlich wurden sie nach Böhmermanns Recherchen jedoch in Bangladesch und Vietnam produziert. In Dhaka, der Hauptstadt Bangladeschs hätten die Beschäftigten nach Rückfrage des ZDF 120 Euro monatlich verdient, die Hälfte des Existenzminimums.

Magazin Royale: Herkunft soll "neutralisiert" worden sein

Das "Magazin Royale" behauptet, Kliemann und sein Partner hätten darauf gedrängt, die Versandkisten gegenüber Kunden zu "neutralisieren", um zu verschleiern, woher die Masken tatsächlich kamen: "Wenn man in Europa produzieren würde, dann wären die armen, ausgebeuteten Menschen in Bangladesch doch nur noch arm", so Böhmermann. "In Asien konnten Finn und Tom einfach viel mehr Masken viel schneller produzieren und superbillig."