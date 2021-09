Böhmermann über Wahl-Werbung: "Facebook fackelt Demokratie ab"

Zwei Tage vor der Bundestagswahl regte sich Jan Böhmermann über „Regionalchefredakteure in viel zu großen Sakkos“ auf, wusste jedoch auch, wer auf dem Medienmarkt in den letzten Monaten am meisten glänzte: „Die größten Gewinner stehen schon fest: Kinderreporter. Hauptjournalisten, die jede Fraktions-Thermoskanne von innen kennen, liefern schon lange nichts neues Geiles mehr. Aber vor Kindern ist in diesem Wahlkampf niemand sicher gewesen.“ Und tröstlich im neuesten Magazin Royale war die Botschaft: „Nie vergessen, am Ende geht´s bloß um Deutschland.“ Nach diesem Wochenende werde hierzulande jedenfalls nichts mehr so bleiben, wie es war, so Böhmermann, spielte damit aber lediglich auf den im Netz angekündigten Workshop für Gagschreiber an.

"Schatz für skrupellose Alpha-Luftikusse"

Ausführlich beschäftigte sich der Satiriker diesmal mit den „Opfern von Microtargeting bei Facebook“, mit denen der Konzern „richtig viel Geld“ verdiene. Es geht dabei um zielgruppengenaue Ansprache: „99 Prozent von Facebooks Umsatz sind Werbeeinnahmen. Facebook verkauft seine Nutzer an die Werbeindustrie.“ Es gehe um eine „ziemlich mächtige Werbetechnik“: „Was, wenn Microtargeting im Bundestagswahlkampf von dunklen Mächten missbraucht würde?“ Immerhin würden „zwei Milliarden Volltrottel“ immer noch „alles aus ihrem Leben“ bei Facebook teilen: „Ein Schatz für skrupellose Alpha-Luftikusse, die maximal schnell und maximal unkompliziert den maximalen Erfolg wollen.“ Dazu wurde ein Werbeclip von FDP-Chef Christian Lindner eingeblendet.