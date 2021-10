Böhmermann über TV-Profiler: "Ganz schön viel Fake"

"Im Fernsehen funktionieren im Grunde genommen nur drei Dinge: Süße Häschen, kritische Top-Journalisten und natürlich True Crime", so Comedian Jan Böhmermann im neuesten Magazin Royale im ZDF. Genug Grund für ihn, dem Phänomen mal genauer nachzuspüren: "Düstere Killer-Stories, die verdächtig oft im Sommer und verdächtig oft in Brandenburg spielen, untermalt von furchteinflößender, möglichst GEMA-freier Musik, das ist True Crime. Es gibt nichts Geileres in den Medien als echte Geschichten über echte Kriminalfälle."

"Jeder kann sich so nennen"

Nicht nur der Kabelsender Sky habe inzwischen sogar einen eigenen Kanal nur für Crime eingerichtet: "Da kann man echten Kriminalexperten bei der Arbeit zuschauen, wie sie sich spannende Detektiv-Fragen stellen." Es gebe auch zahlreiche Zeitschriftenformate und etliche TV-Sendungen bei ARD, ZDF und vielen Privatsendern: "Woher kommen eigentlich plötzlich diese ganze Crime-Experten? Was genau ist eigentlich genau ein Profiler?" Böhmermann verwies darauf, dass die Bezeichnung "Profiler" keineswegs geschützt ist.

In Deutschland entspreche der Beruf vielmehr dem "Fallanalytiker" bei der Polizei, der jedoch eine mehrjährige Erfahrung mit Tötungs- und Sexualdelikten haben und insgesamt eine achtjährige Ausbildung absolvieren müsse: "Die Berufsbezeichnung Profiler ist nicht geschützt, jeder kann sich so nennen, aber jeder, der in diesem Bereich arbeitet, der weiß, dass er sich so nicht nennen will, wenn er als seriöser Anbieter wahrgenommen werden will", so Martin Rettenberger, Direktor der kriminologischen Zentralstelle in einem Einspieler.

Diesmal verwies Böhmermann übrigens auf eine Recherche von FUNK, dem Content-Netzwerk von ARD und ZDF, das aktuell ein Video über die Hintergründe des "True-Crime-Booms" und der davon profitierenden Profiler bereit hält.