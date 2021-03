Böhmermann über Sachsens Neonazis: "Ist wohl Herdenimmunität"

Mit Bezug auf die massiven Auseinandersetzungen mit Kritikern der Corona-Politik am 16. März hieß es: "Sachsen ist ein Ort, an dem Nazis noch Nazis sein können, und sich das Gewaltmonopol von der Polizei zurückholen." Zwölf Polizisten sollen durch "überraschend aggressive ältere Bürger" verletzt worden sein. Und weil kaum ein Westdeutscher die legendäre, im November 1991 verstorbene DDR-Unterhaltungsgröße Helga Hahnemann kennt, wurde "Gerda Sonnemann" als Stargast begrüßt, dargestellt von Schauspielerin Karyn von Ostholt, die zur Belohnung ein goldenes Karamell-Bonbon entgegennehmen durfte. Dazu Böhmermann: "Deutschland weiß 30 Jahre nach der Wende immer noch überhaupt nichts von Sachsen. Westdeutschland denkt bis heute, wir hätten vor dreißig Jahren die Sachsen befreit und den armen, ahnungslosen Menschen in der Zone Demokratie und Südfrüchte geschenkt."

"27 Prozent AfD? Das muss diese Herdenimmunität sein"

Böhmermann schilderte Sachsen als langjährigen Nazi-Hotspot. So verwies er auf die Auseinandersetzungen in Hoyerswerda im September 1991, als Rechtsextreme gegen Asylbewerber hetzten: "Viele Menschen in Hoyerswerda standen daneben und bewegten ihre Hände so unglücklich, dass man mit viel bösem Willen unterstellen kann, das sei Applaus." Dagegen spreche freilich ein Zitat: "Sachsen können von Natur aus keine Nazis sein, das entdeckte vor zwanzig Jahren der aus dem Westen importierte Kurt Biedenkopf."

Der übrigens sagte tatsächlich im Jahr 2000: "Die Sachsen sind immun gegen Rechtsextremismus" Was aber schwerer wiegt: 2017, als die AfD bei der Bundestagswahl in Sachsen mit 27 Prozent stärkste Partei wurde, beharrte Biedenkopf auf seiner Einschätzung. "27 Prozent der Sachsen haben rechtsextrem gewählt, obwohl sie eigentlich immun sind, das muss diese Herdenimmunität sein, von der immer alle reden", so die Einschätzung des ZDF-Satirikers.

"Sachsen sind einfach so offen und gastfreundlich"

"Meine Theorie ist ja, Sachsen sind gar nicht besonders rechtsextrem, sondern einfach so offen und gastfreundlich, dass sie erstmal mit jedem reden und zuhören, leider auch Nazis. Und kaum war die Mauer gefallen, waren die auch schon da", so Böhmermann. Der 13. Februar, der Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Jahr 1945, sei für Neonazis ein besonders "hoher" Feiertag: "Für die ist dieser Tag sowas wie Weihnachten, Sonnenwende und Führers Geburtstag in einem."

Dresden sei jedenfalls schon am Ende des Zweiten Weltkriegs ein "besonders fanatischer Nazi-Hotspot" gewesen, eine Bemerkung, die in der sächsischen Landeshauptstadt für erbitterte Kommentare sorgen dürfte. Dort ist so ziemlich alles umstritten, was mit dem 13. Februar zusammenhängt: Wie viele Tote es gab, wie viel Militär damals in der Stadt war, wie viel Widerstand gegen die Nazis tatsächlich geleistet wurde.