Böhmermann über Familie Stoschek: "Wann gibt Coburg auf?"

Die Coburger Unternehmer-Familie Stoschek hat das Zeug zu einer goldglänzenden Satire-Serie – so jedenfalls sieht es Jan Böhmermann vom „Magazin Royale“ im ZDF. Zum dritten Mal knöpfte er sich das Geschäftsgebaren des Autoteile-Zulieferers vor: „Michael Stoschek, Milliardär und Gesellschafter der Brose Fahrzeugteile AG will den Brose-Standort in Coburg vergrößern. 130 Millionen Euro für ein Logistikzentrum, ein Entwicklungsgebäude und ein Parkhaus – Gänsehaut!“ Dazu zeigte Böhmermann eine Viagra-Tablette. Eröffnet wurde sein neuester „Spottgesang“ durch die eingeblendete Zeitungsschlagzeile „Brose setzt Coburg unter Druck: Anwohner des Weichengereuth sind voller Sorgen“.

"Versuch, die Stadt Coburg zu unterwerfen"

Mit einem flotten „Show-Opener“ ging es weiter und dann redete sich Böhmermann schier in Rage: „Damit die Brose Fahrzeugteile AG noch mehr Geld verdienen kann, erwartet sie eine Gegenleistung von der Stadt Coburg. Was denn? Soll wieder mal eine Straße nach einem Nazi benannt werden? Fast! Da, wo die neuen Brose-Gebäude hin sollen stand mal eine Tankstelle, aber die hat den Boden verseucht. Und Michael Stoschek verdient zwar gerne viel Geld mit Autos, aber Autos machen ja leider viel Dreck, und den soll bitte jemand anderes entsorgen, und zwar die Stadt Coburg, weil erstens ist das super viel Arbeit, und zweitens ganz schön teuer. Mehrere Millionen Euro. Ach ja, und die Stadtautobahn B4 müsste auch noch ausgebaut werden von zwei auf vier Spuren. Die Stadt Coburg hat dazu zwar schon 'nein' gesagt, aber wäre 'ja' nicht besser für die Brose AG? Darum hat Michael Stoschek direkt an Markus Söder einen Brief geschrieben und darin dann vorgeschlagen, entweder Coburg entsorgt für Brose den widerlichen Giftmüll und baut eine vierspurige Stadtautobahn, oder die Firma Brose verlegt ihre gesamte Firmenzentrale nach Bamberg.“

Und das soll längst nicht alles gewesen sein: „Wie geht es weiter? Wann gibt Coburg auf? Und wie sieht eigentlich Home-Office bei der Brose Fahrzeugteile AG aus? Das war ganz sicherlich nicht die letzte Folge von: 'Was gibt es Neues von Familie Stoschek und der Brose Fahrzeugteile AG und ihren Versuch, die Stadt Coburg anzueignen, zu unterwerfen…'“