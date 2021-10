Böhmermann: Stoschek führt "Vernichtungsfeldzug gegen Coburg"

Erstmals konnte Jan Böhmermann wieder vor Live-Publikum im Studio auftreten, und noch eine „lieb gewonnene“ Tradition nahm er wieder auf: Er widmete sich, wie schon mehrmals, der Coburger Unternehmerfamilie Stoschek („Brose Fahrzeugteile SE“): „Die sehr, sehr reiche Familie Stoschek ist uns richtig ans Herz gewachsen. Vor ein paar Monaten ist Familienoberhaupt Michael Stoschek noch fuchsteufelswild aus der CSU ausgetreten, weil die CSU für ihn die Bundesstraße 4 nicht ausbauen wollte. Das war im März, jetzt haben wir November, also höchste Zeit mal wieder nachzufragen.“

"Vernichtungsfeldzug gegen Coburg"

Und in der Tat hatten der Satiriker und sein Team allerlei Neuigkeiten für das überregionale Publikum zu präsentieren: „Der Milliardär Michael Stoschek hat mal wieder auf den Tisch gehauen. Er wartet nicht auf weitere Fakten, die neue Firmenzentrale kommt nicht nach Coburg, wo es Brose seit über hundert Jahren gibt, sondern nach Bamberg, wegen der besseren konstruktiven Zusammenarbeit mit der dortigen Stadtverwaltung. Von seiner Geburtsstadt Coburg ist er so enttäuscht, er hat inzwischen sogar den Ehrenring der Stadt zurückgegeben. Aber das war noch lange nicht alles: Michael Stoschek setzt ihn jetzt fort, seinen Vernichtungsfeldzug gegen Coburg. Aus Rache hat er letzten Dienstag ein superschickes Edelrestaurant eröffnet. Wo? Natürlich in Bamberg! Der Koch, der hat einen Stern und kommt aus Frankreich. Das gab es in Bamberg schon wie oft? Null mal!“ Gemeint war damit der Koch Philippe Colin, der bei seinem "Amtsantritt" in einer Brasserie bereits Schlagzeilen machte.

"Schlecht und teuer kochen" für den Ehrenring

Und damit nicht genug. Essen gehen ist auch in Stoscheks alter Heimat im „Familienkreis“ möglich: „Die undankbaren Stadträte von Coburg müssen zur Strafe ins ‚Goldene Kreuz‘, Coburgs ältestes Gasthaus. Und – haha – genialer Racheplan, dieses Restaurant gehört der Frau von Michael Stoschek. Lässt sie ab sofort absichtlich schlecht und teuer kochen, damit das neue Ein-Sterne-Edelrestaurant in Bamberg richtig durchstartet und Michael Stoschek endlich den Ehrenring der Stadt Bamberg bekommt? Hm, kann sein.“ Gabriele Stoschek ist laut Impressum auf der Website Geschäftsführerin des erwähnten Lokals. Das sei „sicherlich nicht die letzte Folge“ der unregelmäßigen „Stoschek“-Serie gewesen, so Böhmermann.