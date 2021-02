Böhmermann: So opferte Helmut Kohl die Digitalisierung

Böhmermann mutmaßte, dass die Bundesregierung mit dem Börsengang der Telekom im November 1996 voll auf die Infrastruktur-Bremse gestiegen sei: "Die Telekom wurde privatisiert und musste Gewinne machen, und wer schnell und einfach Gewinne machen will, der investiert nicht Milliarden Euro in neue, teure Glasfaserkabel, sondern versucht einen Weg zu finden, wie man für die teils achtzig Jahre alten Kupferkabel immer noch 54,94 pro Monat verlangen kann.“ Wenig Beifall gab es auch für das Werbeversprechen der Telekom, die alten Kupferkabel mit moderner Technik "schneller“ zu machen, besser bekannt unter dem Schlagwort "Vectoring“: "Das Vectoring der Telekom macht zwar für die eigenen Kunden das Internet schneller in den alten Kupferkabeln, aber bremst das Internet für die Kunden von anderen Anbietern mit staatlicher Hilfe.“

"Wir reiten in Deutschland ein totes Pferd"

Die Digitalisierung sei in Deutschland in den letzten Jahren von elf Ministern aus drei Parteien in vier Ministerien verwaltet worden: "Der Initialfehler ist vierzig Jahre alt. Digitalisierung bedeutet in Deutschland, wir reiten ein totes Pferd.“ Böhmermann rechnete vor, dass der Bund für den Straßenausbau in Deutschland jährlich 10,5 Milliarden Euro ausgibt, während für Datenautobahnen nur 388 Millionen Euro zur Verfügung stünden: "Der helle Wahnsinn ist, Infrastruktur im Wettbewerb aufzubauen.“ Das Ganze sei ein "Clusterfuck mit Tradition“. Wie zum Beweis nannte der Satiriker ein Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Dort kaufte die Landesregierung für 2,6 Millionen Euro eine Drei-Jahres-Lizenz für das Brockhaus-Online-Lexikon, um digitales Lernen zu fördern.

Werbung für "Männer-Impfstoff" von Astra-Zeneca

Immerhin gab Böhmermann wegen des Wetters auch den Frühlingsboten: "Im ZDF-Fernsehgarten sprießen schon die ersten Amigos aus dem Boden.“ Vierzig Grad Temperatur-Unterschied zwischen letzter und dieser Woche haben also Spuren hinterlassen. Und weil der Astra-Zeneca-Impfstoff so unbeliebt ist, empfahl die "ISG“, das "Impf-Shopping-Germany“, das Serum als "Männer-Impfstoff für echte Kerle“ in einem wahrhaft martialischen Handgranaten-Flakon, der bis zu 500 Meter Wurfweite "bruchsicher“ und bis zu 125 Metern Tiefe wasserdicht sei. Obendrein soll die Luxus-Ausgabe „auf bis zu drei Kilometern Braunbären und Pottwale“ verscheuchen und so hart im Nehmen sein, dass ein Leopard II-Panzer der Bundeswehr "bis zu 1.000 Mal“ drüber brettern könne. Mal sehen, ob diese Marketing-Anstrengung die dritte Welle verhindert.