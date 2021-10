Böhmermann: "Neue Lager brennen garantiert nicht mehr ab"

"Es ist ein hartes Thema heute, es ist unappetitlich", so Jan Böhmermann, der allerdings vorbeugend ein echtes Kaninchen mitgebracht hatte, das zu den beschaulichen Klängen einer Spieluhr unverdrossen futterte: "Was in den Gehegen passiert, in denen wir in Europa Menschen sperren, das geht uns doch am A… vorbei." Damit richtete der ZDF-Moderator die Aufmerksamkeit auf die Flüchtlingscamps auf griechischen Inseln und erinnerte an die Brandkatastrophe von Moria vom September vergangenen Jahres, wo fast 13.000 Flüchtlinge lebten – statt der einst geplanten 2.800.

"Dann kommt auch noch Armin Laschet"

Die Zelte seien überflutet gewesen, trotz Hitze habe es nicht ausreichend Wasser gegeben, Kleinkinder seien von Ratten gebissen worden: „Da leiden die armen Menschen unter Flut, Hitze und Durst, und dann kommt auch noch Armin Laschet vorbei.“ Böhmermann nannte weitere prominente Gäste in Moria: Den Papst, Angelina Jolie und SPD-Politiker Martin Schulz: „Jeder Weltstar, der auf sich hält, hat sich in Moria das Leid der Menschen angesehen, dann kam das Feuer und zerstörte das Lager. Und langsam dämmerte es selbst der EU-Kommission, wir müssen was tun.“