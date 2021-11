Böhmermann: Musical über den Eierwerfer von Halle

Während die Personenschützer mit schwarz-rot-goldenen Fahnen und vor einer ebensolchen Show-Spirale "Wir lieben Doktor Kohl" jubeln, revanchiert sich der Vielgelobte: "Gern geschehen, ihr werdet sehen, was euch erwartet." Unterdessen werkeln die Jusos in ihrer Polit-Werkstatt an ihrem Eier-Attentat: "Revolution mit Augenmaß." Und der über zwei Meter große und etwas tumbe Zottel gibt zu, nur wegen der "kostenlosen Cola" mitzumachen: "Zeit, mal wieder richtig auf die Pauke zu hauen." Zottel ist es auch, der das Codewort "Ei" für Ei nicht so richtig kapiert und vorschnell handelt.

Angelika Milster als "Ei-Dotter"

Beim Aufeinandertreffen von Kohl und den Demonstranten stehen Jens und Maik auf verschiedenen Seiten der Absperrung. Als das Ei abhebt, erweist es sich als ungemein musikalisch: Musical-Star Angelika Milster als "Dotter" legt los: "Wie geschieht mir, was ist los? Eben noch in einer Hand, jetzt schwerelos. Warum wurde ich aus einem Sechser-Pack-Karton genommen? Ich bin Ei, und doch viel mehr, ich bin allegorisch, eine Metapher." Ob das Ei ein Sinnbild der "zerbrechlichen Republik" oder etwas anderes ist, bleibt offen.

Jens und Maik flüchten sich derweil in eine Fantasiewelt mit Ritterburg und feiern ihre schwule Liebe in historischen Kostümen, auf einem See rudernd. Zu ihrem finalen Kuss leuchtet ein Feuerwerk, Leucht-Eier tanzen ausgelassen um sie herum. Jan Böhmermann als Legehenne, die mit ihrem Federschmuck sehr an ein Indigenen-Kostüm erinnert, fordert das Publikum zum Finale auf: "Wirf ein Ei!" Insgesamt eine mehr revuehafte als satirische Erinnerung an ein weitgehend vergessenes Kapitel der wild bewegten Einheits-Jahre.