Böhmermann knöpft sich Ischgl vor: "Schmusen in der Gondel"

Fast auf den Tag genau ein Jahr, nachdem Ischgl erstmals dichtgemacht wurde, am 13. März 2020, präsentierte der Moderator 10.000 Seiten aus dem Ermittlungsbericht der Innsbrucker Staatsanwaltschaft zu den Vorkommnissen vor dem ersten Lockdown. Dort fanden sich allerlei befremdliche Zitate. Ein Gastwirt wurde zum Beispiel am 25. Februar 2020 mit dem Satz zitiert: „Bis jetzt beruhigen wir anfragende Gäste. Uns wird jedoch kommunikativ eine Agentur unterstützen, sollte sich die Situation verschärfen.“ PR sollte demnach also gegen Infektionen helfen. Die Behörden wollten nach eigener Aussage damals den „Ball flach halten“ und keinesfalls „proaktiv“ handeln, also abwarten, selbst dann noch, als die isländische Regierung am 5. März signalisierte, dass acht Staatsbürger infiziert aus Ischgl zurück gereist seien – das lag nach Ansicht der Tiroler Behörden aber wohl eher am „Rückflug“.

"Wir stehen da wie Hottentotten"

1,4 Millionen Übernachtungen gibt es pro Ski-Saison in Ischgl: „Glaubt doch sowieso keiner, dass man sich in Bars, die Kuhstall oder Schatzi-Bar oder Nikos Hexenküche heißen, was anderes holen kann als Lumumba, Bombardino oder Chlamydien.“ Immerhin, dem Seilbahn-Lobbyisten und ÖVP-Politiker Franz Hörl erschien das wilde Treiben in den Clubs rufschädigend. Er schrieb denn auch eine SMS: „Wenn eine Kamera den Betrieb sieht, stehen wir Tiroler da wie ein Hottentotten-Staat und stehen ganz schnell auf der deutschen Liste. Der Imageschaden für Ischgl und Tirol ist unermesslich.“ Hörl selbst wurde später übrigens positiv auf Corona getestet.