Böhmermann: "Goldener Coroni" für Querdenken-Initiator Ballweg

Auch im Kalenderjahr 2020 gibt es 58.000 neue Millionäre in Deutschland, so ZDF-Satiriker Jan Böhmermann unter Berufung auf den Welt-Wohlstandsbericht vom Oktober: "Geld benötigt kein Intensivbett." Und deshalb war der Großteil seiner letzten Sendung vor Weihnachten der Verleihung des "Goldenen Coroni" gewidmet. Der Fantasie-Preis für den "Corona-Unternehmer des Jahres" ging an Querdenken-Initiator Michael Ballweg. Während das Magazin Focus den Mann als "Empörungsmaschine" bezeichnet, ist er bei Böhmermann ein "Key Opinion Leader" mit einem gut laufenden Webshop. Als solcher sei Ballweg geradezu das "Portemonnaie" von Querdenken.

"Sportliche Neonazis und Esoteriker"

Wie das genau geht mit dem Geldverdienen an Corona-Leugnern, das erläuterte Böhmermann dann in aller Ausführlichkeit. So hat sich Ballweg beim Marken- und Patentamt die Bezeichnung "Querdenken" mit den vorangestellten Telefon-Vorwahlen von zahlreichen deutschen Städten schützen lassen, auch denen von München, Nürnberg und Augsburg. Dazu Böhmermann: "Sportliche Neonazis, Esoteriker, ein paar Janas aus Kassel und ganz normale Verrückte: Wie kriegt Michael Ballweg die thematisch unter einen Hut? Gar nicht, braucht er auch gar nicht, denn er redet zwar seit Monaten in Deutschlands Fußgängerzonen über Politik, aber Querdenken ist gar nicht politisch." Zum "Beweis" wurde eine entsprechende Meinungsäußerung von Ballweg eingespielt.