Böhmermann geht auf Profi-Fußball los: "Schreitet niemand ein?"

Obwohl Jan Böhmermann nach eigener Aussage mal im Bremer Stadtteil Vegesack auf dem Fußballplatz stand, gehört er ganz offenkundig nicht zu denen, die das Mannschaftsspiel in der Pandemie für absolut unverzichtbar halten. Jedenfalls ging er in der neuesten Ausgabe des "Magazin Royale" ziemlich rabiat auf die "Sonderregeln" für den Profi-Fußball los: "Ich habe mir viele tiefgehende Gedanken über Fußball gemacht, was erklärt, dass es nicht für die Bundesliga gereicht hat. Körperlich hätte ich es geschafft, aber der Kopf hat zugemacht." Speziell FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge dürfte wenig Freude an dieser Sendung haben. Er wurde als "vorbestrafter Uhrensammler" bezeichnet, der "im Nebenberuf Vorstandsvorsitzender der Bayern München AG" sei.

"Fußball geht über Flugsicherheit"

Böhmermann machte sich über Rummenigges Ausspruch lustig, wonach Profifußballer beim Impfen gegen Covid-19 "Vertrauen schaffen" könnten: "Wenn eine 73-jährige Lungenkranke hört, Leroy Sané wurde geimpft, dann nimmt sie doch sofort eine ganz andere Körperhaltung ein, wenn sie dann in vier Monaten selbst dran ist." Auch die Reise des FC Bayern zur Club-WM nach Qatar ist dem ZDF-Satiriker ein Dorn im Auge, speziell mit Blick auf die schwierigen Transportbedingungen in Europa: "Wenn unsere Impfvorbilder in Qatar bei der tollen Club-WM spielen, dann zaubert das doch den Brummi-Fahrern im Zwölf-Kilometer-LKW-Grenzstau sicherlich ein Lächeln ins Gesicht."

Dass sich die Fußballer vom FC Bayern aufregten, weil sie wegen eines Nachtflugverbots zunächst nicht in den Nahen Osten starten konnten, kommentierte Böhmermann so: "Profifußball steht über Flugsicherheit. Ist nicht ganz auf einem Level mit dem Herrgott, aber schon ziemlich dicht dran, denn Profi-Fußball ist wichtig für Deutschland." Und der Vorstandschef bekam auch noch gleich eine "Watsche": "Schön zu sehen, dass fünfzehn Jahre Kopfballtraining am Uhrenkasten an Karl-Heinz Rummenigge nicht spurlos vorbeigegangen sind." Der Fußball jedenfalls rolle "nicht, weil er systemrelevant wäre, sondern wegen Fußball-Lobbyisten wie ‚Nasen-Karl-Heinz‘, die so rücksichtlos auf Regeln scheißen und hart an Nerven sägen, bis die Politik am Ende sagt, wisst ihr was, ist doch egal, dann macht doch was ihr denkt."