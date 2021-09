Böhmermann: Darum kann Künstliche Intelligenz rassistisch sein

Böhmermann bezeichnete sich ironisch als „konservative Stimme der Vernunft gegen Genderwahn, Tempolimit und false balance“, das gebe es alles „nicht bei uns“. Und natürlich hatte er auch einen Seitenhieb an den Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD) parat, der sich im Netz durch den Satz "Du bist so ein Pimmel" schwer beleidigt sah, worauf die örtliche Polizei mit einer Hausdurchsuchung bei einem Verdächtigen Schlagzeilen machte ("Pimmelgate"): „Nach so einer miesen Reaktion von Andy Grote möchte ich als Pimmel in Zukunft auch nicht mehr Innensenator genannt werden, ganz ehrlich. Dieser Mann bringt uns rechtschaffene Pimmel in Verruf.“

Böhmermann hatte in den letzten Tagen reichlich Ärger: So beschwerte sich der CDU-Politiker Olav Gutting einem Bericht der "Badischen Neuesten Nachrichten" zufolge, es sei "eklatant rechtswidrig" gewesen, dass der Moderator in der letzten "Magazin Royale"-Sendung von einem "Verdacht" gegen ihn gesprochen habe. Der Bundestagsabgeordnete für den "Spargel"-Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen erwägt nach eigenen Worten "rechtliche Schritte", worauf das ZDF allerdings recht unbeeindruckt reagierte. Es geht dabei um die Verbindungen von Gutting nach Aserbaidschan, speziell zum dortigen autoritären Staatsoberhaupt İlham Əliyev.

Debatte über "Auftrittsverbot für Andersdenkende"

Massiv kritisiert wurde Böhmermann außerdem für einen Auftritt bei einer Podiumsdiskussion mit ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo und Markus Lanz über die Frage, wo die genaue Grenze zwischen Journalismus, Satire und Beleidigung verläuft und welche Stimmen im Fernsehen zu Wort kommen sollten. Offizieller Titel des Triells vom 6. September: "Macht und Ohnmacht des Journalismus". Böhmermann hatte mit Bezug auf "Leuten, die davon Ahnung haben" behauptet, es sei "fachlich keine gute Idee" gewesen, dass ZDF-Kollege Markus Lanz Virologen und Regierungskritiker wie Hendrik Streeck und Alexander Kekulé in seine Talkshow eingeladen hatte: "Es gibt Meinungen, die sind so durchtränkt von Menschenfeindlichkeit oder so motiviert von Dingen, die ersichtlich nichts damit zu tun haben, dass ich mich frage, warum einige Leute bei Dir sitzen."

Außerdem habe der Hallenser Mikrobiologe Kekulé "nichts publiziert": "Wenn wir für den Effekt arbeiten, also für den Applaus, dann ist immer das Risiko dabei, so etwas wie 'false balance' zu riskieren, weil man weiß, dass kracht in der Sendung", so der "Magazin Royale"-Moderator zu Lanz. Was seiner Meinung nach unter "false balance" ("missverstandener Ausgewogenheit") zu verstehen ist, illustrierte Böhmermann in einem Tweet.