Warum das Künstlerduo Böhler & Orendt gerne plakativ arbeitet

Faible fürs Erzählen

Böhler & Orendt verstehen sich in ihrer Kunst als Erzähler und haben keine Berührungsängste. Im Gegenteil, je plakativer desto besser, sagen die beiden Künstler: "Was sich vielleicht auch durchzieht, dass wir so ein Faible haben fürs Erzählen. Wir lesen gerne und schauen gerne Filme. Wir finde es interessanter, auch im Bereich der Kunst Dinge auf eine erzählerische Weise zu formulieren."

Das Fell des Riesen besteht aus zigtausend schwarzer Papierstreifen, die die Künstler selbst durch den Schredder gezogen haben. Die massige Gestalt bekommt so etwas Leichtes und erinnert an Kindergeburtstags-Dekoration. Böhler & Orendt setzen in ihrem erzählerischen Universum viele Assoziationen frei. Sie greifen die ganz großen Themen auf: Verblendung, Besessenheit, Scheitern.

Kunst, die uns den Spiegel vorhält.

Umso mehr freut sich der stellvertretende Direktor des Neuem Museums Thomas Heyden, das Duo in die Sammlung aufzunehmen: "Wir freuen uns sehr, mit 'Give Us, Dear' ein erstes großes Werk des Duos bei uns im Haus zu haben. Denn die beiden machen etwas, was sonst niemand macht: Mit ganz starken Bildern Antworten zu geben auf die Situation, in der wir uns befinden. Ökonomisch, ökologisch, gesellschaftlich. Das ist ein Anspruch in ihrer Kunst, der ziemlich einzigartig ist."

Hinter den riesigen Klauenfüßen verschwinden die Männchen in zwei Löchern in der Wand. Im Nirgendwo. Und kommen wieder. Machen immer weiter in ihrem ausbeuterischen Tun. Keine Rücksicht auf Ressourcen, ganz im Rausch des Eigennutzes. Eine Arbeit, die uns den Spiegel vorhält.