"Body of Truth": So arbeiten Künstlerinnen mit ihren Körpern

Sieverding wirkt wie die freundliche Schwester Karl Lagerfelds. Mit dunkel getönter Sonnenbrille und streng gezogenem Zopf sitzt sie einem zum Gespräch gegenüber. Sie sei eine 68erin, sagt sie, wütend sei sie eigentlich auf alle gewesen damals. Der Körper hat sie zunächst aus heilkundlicher Sicht interessiert, das Studium der Medizin aber hat sie recht bald aufgegeben zugunsten erst des Theaters, der darstellenden Kunst, und dann der bildenden Kunst.

An Röntgen-Aufnahmen erinnerten ihre Fotografien nicht von ungefähr, erklärt die 75-jährige: "Also dass ich so wie ich meinen Vater als Radiologen kennenglernt habe als Kind, der die Lungen geröntgt hat der Menschen, die unter Tage gearbeitet haben, die sogenannten Steinstaublungen, das sitzt bei mir mehr, so dass ich denke, dass meine Arbeit mehr einen Befund des politisch-gesellschaftlichen Organismus oder der gesellschaftlichen Organismen darstellt."

Wer den Körper einsetzt, darf den Schmerz nicht scheuen

So wie in Katharina Sieverdings Werk die deutsche Geschichte präsent ist, so setzt sich die Israelin Sigalit Landau mit der ihres Landes und ihrer eigenen Familie immer wieder auseinander. Auf durchaus schmerzhafte Weise: Ein dornenbekränzter Hula-Hoop-Reifen umkreist da etwa ihre Hüften. Sigalit Landau spricht ihrer Kunst heilende Wirkung zu. Die Armeezeit der 1969 geborenen Landau, erzählt Evelyn Schels, fiel zusammen mit der Zeit der ersten Intifada: "Also man kann sagen, ein Teil der Politisierung hat stattgefunden durch ihren Militärdienst. Aber sie war ja schon als Kind in dieser hochdepressiven Familie. Da waren Selbstmorde, da war eine schreckliche Stimmung zuhause. Und da war, glaube ich, schon die Idee: Sie tanzte ja, sie machte Ballett und wollte die Familie aufheitern. Sie wollte was Heilendes geben, die Stimmung verbessern. Daher rührt auch ihr Grundgedanke, dass sie sagt: Meine Kunst soll auch eine heilende Funktion haben. Die Klingen vom Stacheldraht werden schön."