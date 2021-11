"Bobbycar im Autoscooter": Böhmermann zerpflückt die Grünen

In 14 von 16 Ländern hätten die Grünen in den letzten Jahren mitregiert, außer in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern: „Mit den Grünen startete die alte Bundesrepublik in dieses Jahrtausend, als Nation des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit, des Umweltschutzes.“ Doch die Partei sei mitverantwortlich für die „Hartz-Gesetze“ und den Einsatz im Kosovo-Krieg: „Die Grünen sind – wie sage ich das jetzt höflich – überraschend regierungsfähig. Dank ihres geheimen Erfolgsrezepts: Grenzenlose Kompromissbereitschaft. Grüne Politik passt zu allem, wie ein schwarzes Top oder Ketchup.“

Nicht gut zu sprechen war der Moderator speziell auf die hessischen Grünen, die zugestimmt haben, die „NSU-Akten“ unter Verschluss zu halten: „Was der hessische Verfassungsschutz mit den beiden Uwes und Beate Zschäpe am Laufen hatte, wird also so schnell niemand erfahren, dank der Grünen. Privat sind natürlich alle Grünen Antifaschisten.“ In der linken "Tageszeitung" war der Vorfall als "Sture grüne Beamtenlogik" kritisiert worden. Die Partei widerspreche sich damit selbst und habe "intransparent, instinktlos und unklug" gehandelt - Böhmermann stand mit seiner Einschätzung also nicht allein.

Das ist kein Rassismus, das ist Schwäbisch

Auch bei der Verschärfung des Asylbewerberleistungs-Gesetzes auf 330 Euro monatlich seien die Grünen mit von der Partie gewesen, und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann bekam auch Gegenwind: „Halb Ministerpräsident, halb Spülbürste: Vorsicht, niemals gegen den Strich streicheln, sonst schnappt er!“ Der Politiker wurde mit einer Bemerkung zu Gewalttaten zitiert: „Die kriminelle Energie, die von Gruppierungen junger Männer aus diesen Staaten ausgeht, ist bedenklich und muss mit aller Konsequenz bekämpft werden.“ Böhmermanns Kommentar dazu: „Das ist kein Rassismus, das ist Schwäbisch, das verstehen wir Norddeutschen nicht. Das ist keine grenzenlos dumme Stammtischparole, sondern Ausdruck grenzenloser grüner Kompromissbereitschaft.“