Als der Schachstar Bobby Fischer in Oberfranken untertauchte

Im Jahr 1990 verbringt der weltbekannte Schachspieler Bobby Fischer drei Monate in der Pension "Pulvermühle" in Waischenfeld im Landkreis Bayreuth. Der Amerikaner genießt die Zeit in der Fränkischen Schweiz, wo ihn keiner kennt. Für seine Gastgeber ist die Episode eine unvergessliche Erinnerung. Der Besuch Bobby Fischers in Oberfranken endet jedoch abrupt, danach geht es für ihn steil bergab. Am 9. März 2023 wäre Bobby Fischer 80 Jahre alt geworden.

Bobby Fischer wird 1943 geboren und wächst in Brooklyn in New York auf. In den 1950er-Jahren gilt er als Wunderkind. Selbst erfahrene erwachsende Schachspieler verlieren gegen ihn. Im Oktober 1956 gewinnt Fischer als 13-Jähriger gegen Schachmeister Donald Byrne, das Spiel geht als "Partie des Jahrhunderts" in die Schachgeschichte ein. Den Höhepunkt seiner Karriere erreicht Fischer 1972, als er bei der WM in Island den sowjetischen Weltmeister Boris Spasski besiegt und erster US-amerikanischer Schachweltmeister wird.

Bobby Fischer: Menschenhass und Verschwörungstheorien

Zu diesem Zeitpunkt ist Fischer reich und berühmt, doch nach und nach gibt er sein gesamtes Geld aus. Er stellt immer absurdere Bedingungen für seine Teilnahme an Schach-Turnieren. Er streunt durch Buchläden in Kalifornien und liest antisemitische Verschwörungstheorien. Seine Mutter ist jüdischer Abstammung – er hasst Juden. Die Medien interessieren sich weiter für den gefallenen Star, doch Fischer ist stets auf der Flucht vor der Öffentlichkeit. 1990 besucht er Freunde in Deutschland und landet schließlich in der Pulvermühle.

Die Pension "Pulvermühle" ist damals ein Treffpunkt der deutschen Schachszene. Zuvor war sie bereits als Treffpunkt der Gruppe 47 weltbekannt, eine Gruppe von Schriftstellern, die sich zwei Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengefunden hatte und der unter anderem die späteren Literatur-Nobelpreisträger Günter Grass und Heinrich Böll, Marcel Reich-Ranicki oder Paul Celan angehörten.