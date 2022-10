Bob Ross: Der liebenswerte Idealist

Es sind Bilder wie Postkartenmotive: Sonnenuntergang vor Seenlandschaft. Frühlingserwachen in den Bergen. Solche Motive präsentiert der amerikanische TV-Maler Bob Ross in seiner Show "The Joy Of Painting" seinem Publikum und fordert es zum Mitmalen auf. Locker. Unkonventionell. Antiautoritär. Gebt den Bäumen auf euren Bildern Namen, lautet einer seiner Ratschläge.

Die Bilder erinnern ein bisschen an Paintbrush-Motive auf T-Shirts oder Wandtapeten. Kunst ist das natürlich nicht, mögen manche einwerfen. Allenfalls noch Hobbybastelei, nur dass, statt Deko-Elementen für die heimische Kommode zu fabrizieren, jetzt eben an der Staffelei gemalt wird. Aber Bob Ross sollte man nicht auf seine Bilder reduzieren. Er ist ein Phänomen, das die Zeit überdauert hat. Bob Ross-Memes sind an allen Ecken von Social Media zu finden. Auf TikTok wird der Hashtag #BobRoss milliardenfach gesucht.

Instagram im Fernsehen

Bob Ross hat viel vorweggenommen: die immer fröhliche, bunte Welt von Instagram mit ihren schönen Bildern von noch schöneren Urlaubsorten. Und natürlich die leicht verständlichen, aufbauenden Lebensweisheiten, die dort geteilt werden.

Wer beim Hören von Bob Ross' sonorer Stimme ein leichtes Kribbeln spürt, der ist nicht allein. ASMR – die Autonome sensorische Meridian Reaktion – ist ein riesen Thema im Netz. Also Videos und Podcasts, bei denen Geräusche ganz nah am Mikro aufgenommen werden. Menschen filmen sich stundenlang dabei, wie sie mit den Fingernägeln auf Buchrücken klopfen, über Verpackungsfolien streichen oder knatschige Lederjacken an- und ausziehen. Viele Userinnen und User berichten, dass es sie unglaublich entspannt, solche ASMR-Videos zu gucken. Das Kratzen des Malspachtels auf der Leinwand, das schmatzende Geräusch des Pinsels, der in dicke Ölfarben getunkt wird. Alles schon da gewesen – bei Bob Ross.

Malen kann heilsam sein

Bob Ross ist der liebenswerter Idealist. Er vertritt die These: Malen kann heilsam sein. Das gilt für jeden. Bob Ross ist alles andere als ein politischer Künstler, aber dennoch einer, der die Demokratisierung von Kunst vorangetrieben hat. Der das Malen aus dem Elfenbeinturm geholt hat. Die Fortsetzung von Beuys mit anderen Mitteln sozusagen. Wir alle sind Künstler. Es gibt keine Unfälle.

Anfang der Neunzigerjahre erkrankte Bob Ross an Lymphdrüsenkrebs, an dem er 1995 im Alter von 52 Jahren starb. Heute gibt es Tassen, T-Shirts, Malpinsel, Farben, die unter seinem Namen vermarktet werden. Mit deren Erwerb finanziert man heute aber nur noch seine ehemaligen Geschäftspartner: die Familie Kowalski, die Bob Ross noch bis kurz vor seinem Tod bedrängt hat, ihnen die Rechte an seinem Namen zu überschreiben. Das zeigt eine Netflix-Doku aus dem vergangenen Jahr.

Was von Bob Ross wirklich bleibt, ist seine Kunst: die ganze Ästhetik seiner Videos, die auf seltsame Weise zeitlos ist. Und seine Botschaft, dass das Malen einfach sein darf, Freude bereiten darf. Sein Sohn Steve Ross gibt bis heute Malkurse und führt das Werk seines Vaters fort. Sogar im Museum hängt Bob Ross mittlerweile. Das Smithsonian Museum of American History in Washington hat Teile des Nachlasses aufgenommen und stellt nun Bob Ross' Bilder aus.