Bob Dylan verkauft Song-Rechte für geschätzt 300 Mio. US-Dollar

Es geht um mehr als 600 Lieder, darunter die Klassiker "Blowin‘ in the Wind", "The Times They Are A-Changin" und "Like a Rolling Stone". Das Musiklabel Universal ließ sich die Rechte Schätzungen zufolge mehr als 300 Millionen US-Dollar kosten. Es könnte laut New York Times die größte Akquise von Musikrechten eines einzelnen Musikers überhaupt sein. Es ist 58 Jahre her, als Dylan begann, seine ersten Lieder zu schreiben. Als erster und einziger Musiker wurde er 2016 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet.

Universal-Chef Lucian Grainge: "Seine Songs sind zeitlos"

Universal-Chef Lucian Grainge betonte die Einzigartigkeit des musikalischen Werkes von Bob Dylan – und fand dafür pathetische Worte: "Brillant und bewegend, inspirierend und schön, einfühlsam und provokant – seine Songs sind zeitlos, ob sie nun vor einem halben Jahrhundert geschrieben worden sind oder gestern", so Grainge.

Versteigerung unveröffentlichter Liedtexte für knapp 500.000 Dollar

Mitte November kam es schon einmal zu einem Hunderttausende Dollar schweren Deal im Zusammenhang mit Bob Dylan: Dabei ging es um unveröffentlichte Liedtexte und Briefe des Musikers, die für 495.000 Dollar versteigert wurden. Sie stammten aus der privaten Sammlung des verstorbenen Blues-Künstlers und engen Freundes von Dylan Tony Glover. Neben Briefen, die sich Glover und Dylan schrieben, waren Abschriften von Interviews, die Glover 1971 mit dem legendären Lyriker führte, zur Sammlung.