Bob Dylan über "Die Philosophie des modernen Songs"

Kein "bling-bling": Perry Como vs. Gansta Rap

Mit Vokabeln der "hardboiled novel", des hartgesottenen Krimis verklärt Dylan Comos anheimelnden Gesang und parodiert nebenbei den Gangsta Rap:

"Außerdem ist Perry das anti-amerikanische Idol. Er ist das Gegenteil von angesagt, das Gegenteil von topaktuell und das Gegenteil von bling-bling. Er war schon ein Cadillac, bevor es Heckflossen gab, ein 45er Colt, keine Glock; ein Steak mit Kartoffeln, keine kalifornische Cuisine. Perry Como liefert ab. Kein geziertes Getue, keine hauchdünn über mehrere Töne gezogenen Silben." Bob Dylan

"Manchmal ist mir ein stinknormales Schinken-Sandwich lieber"

Zwei Teile umfassen die meisten Essays. Im ersten wird assoziationsreich ein Setting geschildert, ein Psychogramm des Protagonisten entworfen. Dylan spekuliert, was vor dem Moment geschehen ist, in dem im Song die Erzählung einsetzt, was darauf folgen könnte. Diese Technik hat er bereits in Tarantula angewandt, seinem ersten, literarischen Werk von 1971. Danach folgen Betrachtungen der Interpreten, Anmerkungen zu Komponisten und zur Aufnahme. Hier schweift Dylan gerne ab, scheint sich in Klatsch und Witzen zu verlieren, äußert aber auch harte Kritik an Zeitgeist-Phänomen.

"Alles ist viel zu überladen; wir bekommen alles mit dem Löffel in den Hals gestopft. Die Songs handeln nur … von einer einzigen Sache, da gibt es keine Abstufungen, keine Nuancen, keine Rätsel. … Filme, Fernsehsendungen, sogar Kleidung und Essen, alles wird nischenvermarktet und es wird zu viel Theater darum gemacht. Auf der Speisekarte gibt es nichts mehr ohne ein halbes Dutzend vorangestellte Adjektive. … Lasst euch eure aus alten Kulturpflanzen gewonnene und mit frisch gemahlenem Cayenne-Pfeffer bestäubte Reduktion aus Freilandhaltung im Kreuzkümmelsud ruhig schmecken. Manchmal ist mir ein stinknormales Schinken-Sandwich lieber, fertig." Bob Dylan