Blutige Rituale: Aktionskünstler Hermann Nitsch gestorben

Zum "Skandal" reichte es bei Hermann Nitsch in den letzten Jahren nicht mehr, was aber nicht am Künstler lag – oder gerade doch: "Man wird sich an diese Kunst gewöhnen und wird sehen, wie notwendig sie ist", hatte der Nitsch zutreffend vorhergesagt. Längst hat die kunstinteressierte Öffentlichkeit ihren Frieden gemacht mit seinen Aktionen, weder Nackte, noch literweise Blut, noch Tierkörper konnten die Beobachter schocken, und mit seiner farbenprächtigen Bebilderung von Richard Wagners "Walküre" im vergangenen Jahr bei den Bayreuther Festspielen erntete Nitsch neben viel Beifall allenfalls müden Protest. Manchem Zuschauer war das stundenlange Verschütten von Farbe schlicht zu fade. Nicht jeder wollte oder konnte sich der ambitionierten Kunst-Meditation anschließen.

Dabei hatte Wagner, der Prediger des "Gesamtkunstwerks", den Künstler schon lang fasziniert: 1998 inszenierte Nitsch in Niederösterreich sei eigenes "Bayreuth", mit viel Wein und Musik, aber auch Blut, wie bei ihm üblich.

Dionysos prägte seine Arbeiten

Nitsch, der 1938 in Wien geboren wurde, nannte als seine Vorbilder in einem Interview mal Michelangelo und Rembrandt, El Greco und die vorzeitlichen Monumente von Stonehenge. Er orientierte sich also an den ganz Großen der Kunstgeschichte. Unter den zeitgenössischen Kollegen fühlte er sich von Arnulf Rainer und Günter Brus beeinflusst. Doch letztlich war es Dionysos, der Gott der sinnlichen Freuden, der Nitschs Arbeiten entscheidend prägte. Immer wieder verwies der Künstler auf den "Prunk" antiker Opferkulte, die bekanntlich nicht gerade unblutig verliefen.

Kein Wunder, dass Nitsch auch den umstrittenen Begründer der analytischen Psychologie, Carl Gustav Jung zu seinen "Hausgöttern" zählte, spürte der doch den Mythen aller Religionen nach und suchte nach den Quellen des Unbewussten in den archaischen Bildern von Buddhismus, Hinduismus, Christentum und Islam.