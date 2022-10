"Blutbuch": Kim de l'Horizon gewinnt Deutschen Buchpreis

Sechs Werke standen in der Endrunde für den Deutschen Buchpreis. Die Shortlist war in diesem Jahr besonders bunt. Gewonnen hat nun Kim de l'Horizon mit dem Roman "Blutbuch". Das gab die Jury am Montagabend in Frankfurt bekannt.

Kim de l'Horizon wurde in der Schweiz geboren und sieht sich weder eindeutig als Mann noch als Frau. Dieses Thema prägt auch den Roman, der bei DuMont erschienen ist.

"Mit einer enormen kreativen Energie sucht die non-binäre Erzählfigur in Kim de l'Horizons Roman 'Blutbuch' nach einer eigenen Sprache", urteilte die Buchpreis-Jury. "Welche Narrative gibt es für einen Körper, der sich den herkömmlichen Vorstellungen von Geschlecht entzieht?" Die Romanform sei in steter Bewegung: "Jeder Sprachversuch, von der plastischen Szene bis zum essayartigen Memoir, entfaltet eine Dringlichkeit und literarische Innovationskraft, von der sich die Jury provozieren und begeistern ließ."

Bücher mit gesellschaftspolitischer Relevanz

Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bestand vor allem aus Büchern mit gesellschaftspolitischer Relevanz, in denen es um Herkunft, Heimat, Identität, Klasse und soziale Schichten geht. Nominiert waren neben Kim de l'Horizon noch Fatma Aydemir mit "Dschinns", Kristine Bilkau ("Nebenan"), Daniela Dröscher ("Lügen über meine Mutter"), Jan Faktor ("Trottel") und Eckhart Nickel ("Spitzweg").

Die Nominierten "bilden die thematische wie stilistische Vielfalt der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ab", hatte Jurysprecherin Miriam Zeh nach der Bekanntgabe der Shortlist gesagt. "Mit ihren Büchern beziehen sie Position, zeigen sich streitbar und zugleich offen für den Dialog", so Zeh. Die sechs Titel hätten die Jury in ihrer ästhetischen Eigenheit überzeugt: "Gemeinsam ist ihnen: eine künstlerische Unbedingtheit."

25.000 Euro Preisgeld

Insgesamt 233 Titel hatte die Jury gesichtet – der dritte Höchstwert in Folge, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte.

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 verliehen und gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Der Sieger oder die Siegerin erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging der Preis an Antje Rávik Strubel für ihren Roman "Blaue Frau".