"Blut und Hoden": Feministinnen gründen "Burschenschaften"

"Du bist dem Ruf der Scheide gefolgt", rufen die Aktionistinnen der Burschenschaft Molestia zu Anfang. Sie tragen schwarzes Jacket und Hose, weißes Hemd, dazu gelbe Schärpe und die für Burschenschaften obligatorische Schirmmütze. "Nun stehst Du am Tor zum Scheideweg", sagen sie und weiter: "Bereit für die Reise zum reinigenden Feuer des Matriarchats." Die BesucherInnen der Aktion seien Auserwählte, denen von der Burschenschaft Molestia die wahre Welt vor Augen geführt werde.

Aktion oder Performance?

Drei Stunden dauert die Performance, eine Mischung aus Aktionskunst und Gesamtkunstwerk, der Vermischung von Wahrheit und Schauspiel zu Diensten. Auf dem Programm stehen neun Stationen, darunter ein Orakel, das Vulva-Futura, die Weise des Matriarchats, spricht: Sie sitzt im Schneidersitz auf der Ladefläche eines Transporters und blickt mithilfe eines Hoden-Pendels, einer Menstruationstasse oder mittels Karten in die Zukunft der Auserwählten.

Die Performances wechseln ab mit professioneller Beratung für den Umgang mit Verschwörungstheorie-AnhängerInnen von Kira Ayyadi, einer Expertin für Rechtsextremismus. Sie wird aus der Juristischen Bibliothek des Münchener Rathauses zugeschaltet. Darauf folgt eine Gedenkfeier für ermordete Frauen in Südamerika oder im Iran, ein Hodenreinigungsritual mit Menstruationsseife und allerhand Volkshygienetipps am Brunnen vor der Bayerischen Akademie der Wissenschaften oder eine Bierpause in den Maximiliansanlagen.

"Blut und Hoden"

Anfangs jedoch muss frau sich erst einmal am Alten Südfriedhof am Rand des Glockenbachviertels einfinden. Es gelte, so die Aktionistinnen, erst einmal die "Rache und Stärke der Ahninnen wahrzunehmen" - Energien, die man gut gebrauchen könne, schließlich gehe es auf dem Scheideweg um nichts weniger als um eine neue Weltordnung im Zeichen eines goldenen Matriarchats. So lassen es die Anschubkräfte der Münchener Burschenschaft Molestia, einem reinen Frauenbündnis übrigens, verlauten. Ihr Motto, in Frakturschrift geschrieben, lautet "Blut und Hoden".

Stationenspektakel à gogo

Ansonsten ist der Ablauf des Stationenspektakels minuziös durchgeplant und perfekt inszeniert: Stramme Ordnung wie es sich für Burschenschaften gehört, wird hier parodiert, unterstützt von gelegentlichen "Heil Molestia"-Rufen der weiblichen Burschenschaftler.

Wappentier der Burschenschaft Molestia ist übrigens eine zähnefletschende Muräne. Im Fokus steht bei diesem Verein naturgemäß die Zerstörung des Patriarchats. Allmählich entsteht während der Performance ein Parcours zwischen Aktions-, Konzept- und Multimediakunst zur Rekrutierung von Kämpferinnen Klitorias.

Für jeden sogenannten "Scheidepunkt" ist zudem ein Passwort aufzusagen: "Operation Östrogenia", "Hygiene- Demo" oder "Ehre, Freiheit, Vatermord" lauten sie. Auf den Wegen zwischen den Stationen leuchten Audiofiles, die frau sich zuvor aufs Smartphone laden konnte, die Abgründe von Verschwörungstheorien und Gerüchteküchen aus.

Parodie als Kritik

Molestia zelebriert also das Pathos männerbündischer Auftritte. Der von Burschenschaften vertretene Sexismus wird überspitzt formuliert und ins Gegenteil verkehrt. Die Aktivistinnen greifen zudem die Ästhetisierung der Politik durch Rechte auf und unterwandern ebenso spielerisch wie klug rechtsradikale Redeweisen und Rituale: Parodie als Kritik an der Macho-Gesellschaft.

Bei der Aktion "Blut und Hoden. Die Welt am Scheideweg" geht es auch um aktuelle Verschwörungs-Szenarien – mal humorvoll, mal ernst, immer an der Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst. Molestia schafft mit Performance, Ernst, fröhlicher Groteske und Ironie Raum für wirkliches, für aufrichtiges Engagement.

Am Ende des Scheidewegs, nach kräftigendem Körpertraining steht schlussendlich dann ein Feuerritual. Alle Auserwählten bekommen eine schwarze, brennende Kerze in die Hand gedrückt: Das Feuer des Matriarchats, raunen die Molestia-Macherinnen verschwörerisch, sei nun entfacht. "Geh hin und verbreite die neue Weltordnung", empfehlen sie noch und karikieren damit das christlich-abendländische Missionsgebahren. Eine Entzauberung rechter Ideologie und abstruser Verschwörungen ist das. Und eine Lektion in der transformativen Kraft der Kunst. Bravo, Molestia!