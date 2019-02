Blut und Dada: "Schade, dass sie eine Hure war" in Düsseldorf

Na klar, auf einem Kuss unter einem Fliegenpilz liegt kein Segen! Und deshalb weiß der Zuschauer an der Oper Düsseldorf schon nach einer Minute: Das hier wird eine ziemlich giftige, unappetitliche Liebesgeschichte, zumal all die kleinen, weiß gesprenkelten und sehr unbekömmlichen Fliegenpilze, die hier und da durch die Kulisse geschoben werden, verdächtig nach männlichen Genitalien aussehen. Sieben Leichen in gut zwei Stunden, das war so ungefähr der Standard im elisabethanischen Theater zur Zeit von Shakespeare und John Ford, also um 1600. Aber unter all den Erfolgsstücken von damals hat wohl keines einen so grellen und effektvollen Titel wie "Schade, dass sie eine Hure war".