"Blood Red Sky": Deutscher Peter Thorwarth landet Netflix-Hit

Unfassbarer Publikumszuspruch für einen äußerst ungewöhnlichen Horror-Film, der überwiegend in einem entführten Flugzeug spielt: Sagenhafte fünfzig Millionen Netflix-Abonnenten werden "Blood Red Sky" innerhalb der ersten vier Wochen seit dem Start am 23. Juli gesehen haben – und bisher fast alle bis zum Ende, was in der Streaming-Branche ungewöhnlich ist. Ein Riesenerfolg für den gebürtigen Dortmunder Peter Thorwarth, der sich im Interview mit dem Branchenblatt "Deadline" denn auch begeistert zeigte: "Wir bekamen die Zahlen und drehten alle durch. Es ist großartig."

Wirklich überwältigt sei er von der Bandbreite der Akzeptanz: Die überwiegend englischsprachige Produktion erreichte in den USA, Brasilien und Saudi-Arabien bei den Abrufen den Spitzenplatz. In 93 nationalen Märkten kam der zweistündige Film unter die Top Ten, in Deutschland allerdings über Platz 2 nicht hinaus.

"Es ist kein Horrorfilm"

Grund für den Zuspruch ist nach Thorwarth die eigenartige Handlung: Es geht um eine Flugzeugentführung, was vielen Produzenten zunächst "langweilig" vorgekommen sei. Als er aber verraten habe, dass in der Maschine eine Vampirin sitzt, die unbedingt verhindern muss, dass sie dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, sei die Überraschung jedes Mal groß gewesen: "Ich glaube, wenn Sie den Film erst mal gesehen haben, sehen Sie auch den emotionalen Bogen. Es ist kein Horrorfilm, es ist auch ein Actionfilm, aber dann geht es auch um das starke Band zwischen Mutter und Tochter. Ich habe beobachtet, dass Leute, die keine Gruselfilme mögen, trotzdem bis zum Ende dabei blieben, weil sie von der Geschichte so berührt waren."

In "Blood Red Sky" muss Vampirin Nadja (Peri Baumeister) die Flugzeugentführer unter Kontrolle bringen, weil sie und ihr zehnjähriger Sohn Elias (Carl Anton Koch) sonst durch das Sonnenlicht im Osten tödlich bedroht wären. Unter den deutschen Stars im Cast sind Alexander Scheer, Kai Ivo Baulitz und Leonie Brill. Gedreht wurde von März bis September 2020 in Prag, Leipzig, Köln und Düsseldorf.