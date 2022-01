Blonde, Beat und Baltimore : "Hairspray" in Nürnberg

Nein, natürlich ist Baltimore nicht überall, aber doch sehr viel größer, als es auf der Landkarte aussieht: Baltimore, das ist der Inbegriff von Engstirnigkeit, Verwahrlosung, Provinzialität, Vorurteilen und jeder Menge Dünkel, jedenfalls für John Waters, und der muss es wissen, denn er wurde in Baltimore geboren. In all seinen Filmen geht es ihm eigentlich immer um dieselbe Frage: Kann sein, dass du die Leute aus Baltimore heraus bekommst, aber bekommst du Baltimore aus den Leuten?

Im US-Fernsehen war nur eine Hautfarbe erlaubt

Anders ausgedrückt: Ist Fortschritt überhaupt möglich? Bekommen Aufklärung, Toleranz, Lebensfreude ihre Chance? Aber wie, jedenfalls im Musicalmärchen "Hairspray", das Waters 1988 verfilmte und das seit 2002 in einer Bühnenfassung sehr erfolgreich ist. Ein Sittenbild von Baltimore in den frühen sechziger Jahren, wohlgemerkt vor dem großen gesellschaftlichen Aufbruch, als Rassismus nicht nur alltäglich, sondern geradezu selbstverständlich war, es streng voneinander getrennte weiße und schwarze Stadtviertel gab und in der nachmittäglichen Fernsehshow nur eine Hautfarbe erlaubt war - diejenige der Reichen, Blonden und Mächtigen.