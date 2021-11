Bloggerin in Lebensgefahr: Twitter-"Demo" für Zhang Zhan

Frank Überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbands, nannte das Schicksal Zhang Zhans bedrückend, unmenschlich und einen furchtbaren Angriff auf die Pressefreiheit. Der Präsident des deutschen PEN, Deniz Yücel forderte die Bundesregierung auf, der inhaftierten Bloggerin zu helfen und twitterte unter anderem an Olaf Scholz und Annalena Baerbock gerichtet: "An die Arbeit". Yücel dankte am Ende der gut einstündigen Aktion für die Solidarität, der Fall Zhang Zhan zeige, wie existenziell die Pressefreiheit für alle sei.

China lehnt eine Freilassung bislang ab

Die EU hat bereits vor einer Woche von China die Freilassung der Bloggerin gefordert. Sie müsse unverzüglich und ohne Bedingungen auf freien Fuß gesetzt werden, sagte die Sprecherin des EU-Außenbeauftragen Josep Borrell, Nabila Massrali. Zudem bedürfe die 38-Jährige dringend medizinischer Versorgung.

Peking hatte Forderungen nach ihrer Freilassung zuletzt als "China-feindliche politische Manipulation" zurückgewiesen. Die Behörden in China verfolgen eine rigorose Politik zur Eindämmung des Coronavirus. Wer die Erfolge der Regierung in Kampf gegen die Pandemie in Frage stellt, muss mit Repressalien rechnen. Zhang ist eine von vier Bloggern, die wegen ihrer Berichte über die Corona-Lage in Wuhan in Haft sitzen.