Blog stellt Kunstschaffende aus Altmühlfranken vor

Zwei Frauen aus Weißenburg haben vor rund zwei Jahren einen Blog geschaffen, auf dem sie unter anderem Künstlerinnen und Künstler aus dem Fränkischen Seenland sowie dem Naturpark Altmühltal porträtieren. Offenbar haben Karin Auernhammer und Sigrun von Berg damit einen Nerv getroffen. Die Zugriffszahlen auf ihren Blog "Altmühlfranken entdecken" wären seit Beginn der Reihe stark gestiegen, sagt Sigrun von Berg. Mittlerweile würde der Blog im Schnitt 15.000 Mal im Monat angeklickt. Dass die Künstler-Serie so erfolgreich werden würde, hätten die beiden Frauen nicht gedacht, erzählen sie.

Alle Kunstrichtungen sind vertreten

Die Auswahl der Künstler sei subjektiv, so Karin Auernhammer. Sie würden sich das Gesamtwerk ansehen. Hinter den Kunstwerken würden aber immer Künstler mit sehr interessanten Lebensgeschichten stehen, berichten die Bloggerinnen. 20 Künstlerinnen und Künstler haben die beiden schon in ihren Ateliers oder auf Ausstellungen besucht. Neben expressiven Malern, sind Bildhauer sowie Keramik-Künstler dabei. Die Vielfalt in der Region ist groß. Viele Künstler seien bundesweit bekannt, aber kaum in der Region, wissen die kunstinteressierten Frauen zu berichten.

Porträt über Brigitta Westphal

Die nächste Künstlerin, die im Blog porträtiert wird, wird Brigitta Westphal aus Wolframs-Eschenbach sein. Derzeit stellt sie einige ihrer Bilder im Bürgersaal in Wolframs-Eschenbach (Lkr. Ansbach) aus. Die bunten Ölbilder zeigen unter anderem surreale Landschaften, durch die Augen schweben, eine weinende Rose oder eine Wüste, deren Sand täuschend echt aussieht. Gemalt in einer Technik, die Brigitta Westphal in jahrelanger Arbeit selbst entwickelt hat.

Ausstellungen in New York und Venedig

Karin Auernhammer und Sigrun von Berg reden lange mit der Künstlerin. Sie dokumentieren alles mit einer Kamera. Daraus soll später ein kurzer Film werden. Brigitta Westphal freut sich über den Besuch. Sie hat ihre Bilder schon in Rom, bei der Biennale in Venedig, in New York und London ausgestellt. Die Ausstellung in ihrer Heimatstadt ist eine Seltenheit. Es sei schön gewesen, dass alle ihre Freunde bei der Vernissage dabei gewesen wären, erzählt die Künstlerin. Brigitta Westphals nächste Ausstellung wird wieder in New York sein.

Einige Künstlerinnen und Künstler fehlen noch

Nach rund zwei Stunden haben Sigrun von Berg und Karin Auernhammer alle Informationen zusammen und treten die Heimreise nach Weißenburg an. Auf ihrer Liste haben sie noch einige Künstlerinnen und Künstler aus der Region Altmühlfranken, über die sie gerne schreiben würden. Und: Für ihren Blog über die altmühlfränkische Kunstszene haben sie auch noch einige Ideen, aber die sind noch geheim.