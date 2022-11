"Blöder Begriff Toleranz": Regenbogen-Aktion empört Russland

Es ist eine Provinzposse, die viel darüber aussagt, wie sehr sich Russlands Nationalisten und Kreml-Fans inzwischen vor westlichen Wertvorstellungen fürchten. Eine pensionierte Lehrerin in Malojaroslawets im Bezirk Kaluga, etwa 120 Kilometer südlich von Moskau, hielt es für eine gute Idee, die Kinder der ersten Klasse zum "Tag der Toleranz" Regenbogen-Fahnen malen zu lassen. Ausweislich der ins Netz gestellten Bilder von der Aktion waren die Schüler mit Feuereifer dabei und präsentierten stolz ihre Blätter. Das schien auch alles von höchster Stelle abgesegnet, immerhin hatte das russische Bildungsministerium angeordnet, in den Schulen landesweit für Toleranz zu werben. Die UNESCO widmet diesem Anliegen seit 1995 alljährlich den 16. November.

"Begriff ist sehr speziell"

Doch einige Eltern scheinen sich unmittelbar nach der Regenbogen-Malerei bei Alexander Khinshtein beschwert zu haben, dem einflussreichen Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für Kommunikation. Der leidenschaftliche Putin-Parteigänger, der gerade federführend ein Gesetz gegen "Homosexuellenpropaganda" durchs Parlament gebracht hat, behauptet jedenfalls auf seinem Telegram-Kanal, er sei als "glühender Kämpfer gegen eine fremde Kultur" aufgefordert worden, den "Vorfall zu klären". Im Übrigen scheine es ihm "nicht die beste Idee" des russischen Bildungsministeriums gewesen zu sein, für Toleranz zu werben: Der Begriff sei "sehr speziell" und habe "nicht die beste Bedeutung".

Der regionale Medienminister Oleg Kalugin zeigte sich noch unwirscher: "Wie lange werden die Kennzeichen der 'Kultur' unserer Feinde noch in unseren Schulen angefertigt? Wann streichen wir diesen blöden Begriff 'Toleranz' endlich aus unserem Wortschatz?" Toleranz sei nicht nur ein Fremdwort, sondern gefährde auch die "Einheit der russischen Nation". Es gebe ersatzweise genügend russische Wörter wie zum Beispiel "Völkerfreundschaft" oder "innervölkische Harmonie". Für den Westen möge Toleranz ja ein erstrebenswertes Ziel sein, für Russland nicht: "Es ist notwendig, den Begriff 'Toleranz' und andere zerstörerische Bezeichnungen so schnell wie möglich zumindest aus unserem Dienstwörterbuch zu streichen", so der Minister.

"Nicht das, was der Präsident im Sinn hatte"

Dagegen versuchte Gouverneur Wladislaw Schapscha zu beruhigen, die Lehrerin habe den Regenbogen "ohne Hintergedanken" in den Unterricht eingeführt. Es bestehe kein Grund für "Wahnsinn", schließlich würden ja auch Buntstifte nicht verboten, nur weil die LGBTIQ-Bewegung den Regenbogen zu ihrem Symbol gemacht habe. Dagegen erregte sich Kirill Kabanow, Vorsitzender im Nationalen Antikorruptionsausschuss und Mitglied des russischen Menschenrechtsrats, über das Bildungsministerium, das mal wieder versucht habe, besonders "kreativ" zu sein: "Ich denke, das war nicht das, was der Präsident im Sinn hatte, als er über traditionelle kulturelle Werte sprach."

Wie sehr die ideologische Säuberung voranschreitet, wird auch dadurch deutlich, dass Putin kurz vor seinem jährlichen Treffen mit dem Menschenrechtsrat zehn offenbar unliebsame Mitglieder und Kriegsgegner durch genehmere Personen ersetzt hat. Unter den Neuzugängen ist zum Beispiel der Kriegskorrespondent von Putins angeblicher Lieblingszeitung "Komsomolskaja Prawda", Alexander Kots. Das alles sei kein Grund "hysterisch zu werden", behauptete der Vorsitzende des Gremiums, Valery Fadejew.

"Suboptimale Machtstrategie"

Professor Nikolai Swanidze, der am Institut für Journalismus der Moskauer Universität unterrichtet, sagte zu seinem erzwungenen Ausscheiden: "Ich habe das erwartet, weil ich meine Antikriegsposition nicht verheimlicht habe und damit gerechnet habe, dass das früher passieren würde. Das beschneidet mich natürlich in meinen Möglichkeiten, aber ich wiederhole, das war zu erwarten."

Welche Themen der Menschenrechtsrat mit Putin besprechen wird, darüber sind sich die Mitglieder noch nicht einig, wie der erwähnte Kirill Kabanow versicherte. Manche Streitpunkte seien "noch unfertig", andere müssten vom Präsidenten erst noch "genehmigt" werden: "Normalerweise finden solche Treffen vor Jahresende statt." Doch auch der bisher alljährlich organisierte "Direkte Draht" zu Ptuin, bei dem Bürger ihre Anliegen in einer Live-Sendung vorbringen konnten, soll dieses Jahr wohl ausfallen. Russische Medien mutmaßen, der Präsident fürchte missliebige Fragen zum Krieg. Außerdem orientierte er sich zunehmend an einer "Unterschichten-Sprache" und der Mentalität von Rabauken, urteilte Publizist Andrej Perzew. Putin verteile wohl lieber Tapferkeitsorden als sich zu rechtfertigen.

"In einem solchen Moment überhaupt keine Signale an die Gesellschaft zu senden, scheint jedoch eine suboptimale Machtstrategie zu sein", heißt es in einem Kommentar der "Nesawissimaja Gaseta": "Wenn nicht ein Frage-Antwort-Modus, dann ist zumindest ein Monolog in Form einer Botschaft zu gesellschaftlichen Themen notwendig, am Ende eines so unerwarteten Jahres, das offenbar einen politischen Wendepunkt im Schicksal Russlands und seiner Bürger darstellt. Unsicherheit darf sich nicht in Chaos verwandeln." Das gelte auch für den Fall, dass Putin die Sache "lästig" sei, aber daher komme ja das geflügelte Wort von der "Last der Verantwortung".