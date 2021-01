Blödeleien und Zeitgeist-Balladen: Die besten Corona-Songs

Im März 2020 will die Elektropop-Band The Whitest Boy Alive ein Konzert in Mexiko spielen. Doch dann folgen Corona-Chaos und Konzertabsage und zwei Bandmitglieder sitzen wegen Quarantäne-Bestimmungen sogar mehrere Wochen fest: Erlend Oye, der norwegische Sänger, und Sebastian Maschat, der Schlagzeuger mit bayerischen Wurzeln. Kurzerhand nehmen die beiden dort das Album "Quarantine at El Ganzo" auf und singen über die Quarantime:

"Don‘t you worry, you are still young. This will go over. Opportunities will come.“