So wirbt das "Blockadebuch" für den Frieden

Die Grundlage des "Blockadebuchs" sind 200 Berichte auf 4.000 Seiten über die Leidensfähigkeit des Menschen, über den Alltag einer umkämpften, verwundeten Stadt, eine Hölle eigentlich, denn wir reden von Temperaturen im Winter bis zu minus 30, 40 Grad. Es gibt eine Briefträgerin, die findet in den Wohnungen nur noch die Verhungerten. Haustiere werden geschlachtet, Menschen essen Sülze aus Tapetenleim, kratzen das Fett vom Herd, ein Junge wünscht sich den Tod, ziemlich schlimme Bilder das alles. Man hat den Eindruck, Adamowitsch und Granin loten die Grenze des Menschseins aus. Ein Kapitel heißt auch "Grenzlinie". Wie erschien Ihnen das?

Ich glaube, sie waren sich dessen nicht bewusst, sie sind ja auch zum Teil wirklich krank geworden über diesen Erzählungen. Sie konnten irgendwann auch nicht mehr weitermachen, so beschreiben sie das. Aber, das würde ich auch sagen, es ist die Grenze des Menschenmöglichen, aber es gibt eben auch in diesem ganzen Leid, diesem furchtbaren, dann doch Dinge, die überraschen. Also ein Brot- Transport hat einen Unfall. Es ist aber nicht so, dass jeder sich dieses Brot nimmt, sondern man behält es zusammen und gibt es doch wieder an diese Verteilstelle, weil man weiß, im anderen Fall haben eben andere diese winzige Ration. Das waren ja zum Teil nur noch 125 Gramm, das würde für andere den sicheren Tod bedeuten. Es ist eigentlich so, dass jedes Wort letztlich nicht zutreffend ist, weil dieses Brot kein Brot mehr war und diese Wohnungen eben keine Wohnungen und die Versorgung, wie gesagt, jedenfalls im ersten Kriegswinter fast gegen Null ging. Man muss auch sagen, dass das eben ganz genau so gewollt war. Also die Wehrmacht hatte ja sogar einen Spezialisten angestellt, der ausgerechnet hat, wie lange die durchhalten würden. Er hat in seinen Prognosen immer gesagt: Mit so wenig - also viel länger als bis dann und dann, können sie nicht durchhalten. Die Deutschen waren völlig verwundert, dass das überhaupt möglich ist. Und dann war es auch besonders perfide: Wenn Leningrad kapituliert hätte, das hätten die Deutschen ja auch nicht angenommen. Das war ja angeordnet, es hieß, Zitat: "Es besteht nach der Niederwerfung Sowjetrusslands keinerlei Interesse an dem Fortbestand dieser Großsiedlung". Und dann: "Auch ein Interesse an der Erhaltung auch nur eines Teils dieser großstädtischen Bevölkerung besteht unsererseits nicht", also das kann man alles nachlesen, es ist halt alles so gewollt worden, wie es dann kam.

Es sind auch gerade die Solidarität und die Stärke der Menschen, die dieses Buch so spannend machen. Ales Adamowitsch war Partisan, Daniil Granin freiwilliger Soldat im Krieg vor Leningrad, in den Schützengräben. In "Mein Leutnant" schreibt Granin über die Tücken der Erinnerung, der ideologischen Geschichtsschreibung. Er starb 2017 mit 98 Jahren, galt als moralische Instanz. Er sprach im Bundestag. Sie haben ihn kennengelernt, können Sie sagen, was dieses Blockadebuch für ihn bedeutete?

Also ich glaube, das war für ihn so eine Einlösung eines Versprechens, auch wenn er jetzt vielleicht kein Versprechen in dem Sinne abgegeben hatte, Adamowitsch war eigentlich der Treibende. Aber er hat sich der Sache unterzogen und eben auch nicht aufgehört als er wusste, worauf er sich eingelassen hat und wieviel Zeit und Kraft das frisst.

Persönliche Schicksale, Tagebücher sind die Basis für dieses Buch. Wir erfahren darin, dass Funktionäre regelmäßig aßen während andere Menschen hungerten. Damit beginnt auch die Zensur Mitte der Achtziger Jahre, Kritik an den Behörden, Plünderungen, Kannibalismus, all das will man nicht wissen. Bis heute ist eigentlich die Erinnerung an die Leningrader Blockade ein heißes Eisen, denn es gibt offene Fragen: Musste dieser Heroismus sein? Warum wurden alle Kräfte in Moskau gebündelt? Hat die sowjetische Führung versagt damals, und hätte die Kapitulation Leben gerettet? Wie ist Ihre Einschätzung?

Ich bin da kein Experte, und es ist natürlich auch schwierig, wenn man eindeutig weiß, dass die faschistische Wehrmacht das so gewollt hat, dann zu sagen, aber die Russen haben noch die und die Fehler gemacht. Das ist natürlich passiert, das ist auch aktenkundig, man hat alle Lebensmittel in zwei Lagerhäusern konzentriert, und die sind bombardiert worden. Und praktisch schon bevor sich der Blockadering schloss waren die Nahrungsmittel so gut wie am Ende. Und das wird hier ja auch im Buch ausgeführt, dass Stalin noch so eine gewisse offene Rechnung mit Leningrad hatte, und auch das geht ja dann nach der Blockade, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges weiter. Da ist dieses Wort "unsäglich" tatsächlich angebracht, dass man gegen Faschismus kämpft, aber diesen Stalinschen Terror auch jederzeit gewärtigen muss.

Sie sagten eingangs, das ist ein Buch, das sie nicht mehr missen möchten. Im Buch selber, im Vorwort, schreiben Sie, es sei ein Fixpunkt für sie, zu dem Sie immer wieder zurückkehren. Woran liegt das?

Ich glaube, jeder, der mal zwei Stunden in diesem Buch gelesen hat, wenn er nicht schon vorher irgendwie sagte: Frieden ist das Wichtigste, dann weiß man das, glaube ich, nach diesem Buch. So ein Wort wie "Blockade" scheint aus der Zeit gefallen zu sein, aber das ist es ja nicht. Wir hatten das in Sarajevo - Dzevad Karahasan hat darüber geschrieben - und Syrien, Irak, das ist nicht so weit weg, das findet in unserer Gegenwart statt. Und ich glaube, dass das auch wirklich ein Manifest ist, ja, bei wirklich jedem Krieg à priori zu sagen, das kann nicht sein, alles ist dem Frieden unterzuordnen. Es war auch sehr sehr eindrücklich, als Granin im Bundestag gesprochen hat. Er hat gar keine Rede gehalten, am 27. Januar 2014, sondern er hat von der Blockade erzählt und hat uns da auch nichts geschenkt. Und da haben auch alle zugehört, das war schon sehr sehr wichtig. Und dann meinte er, jetzt wäre dieser Hass nur noch Erinnerung.

"Blockadebuch. Leningrad 1941 bis 1944" von Ales Adamowitsch und Daniil Granin ist in der Übersetzung von Ruprecht Willnow und Helmut Ettinger und mit einem Vorwort von Ingo Schulze im Aufbau Verlag erschienen.